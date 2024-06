Landsberg

vor 17 Min.

Das Mekka der Vespa-Fans liegt im Landsberger Gewerbegebiet

Plus Der SIP Scootershop bietet nahezu alles rund um Motorroller an. Das beschert dem Unternehmen Kunden aus der ganzen Welt.

Von Thomas Wunder

Das Mekka für Vespa-Fans liegt im Gewerbegebiet im Landsberger Frauenwald. Im Norden produziert die Firma Rational ihre Combi-Dämpfer für die Profiküchen der Welt, im Süden kickt der TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga. Dazwischen liegt ein modernes Firmengebäude, in dem die Pilgerstätte für Rollerfahrende aus der ganzen Welt beheimatet ist: der SIP Scootershop. Zwei Schulfreunde haben ihn vor 30 Jahren gegründet. Heute haben sie über 500.000 Kunden aus mehr als 70 Ländern, das Unternehmen hat rund 60.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 2000 Pakete täglich in Spitzenzeiten – Zubehör, Tuning und Ersatzteile für Vespa, Lambretta und andere Motorroller.

Die Geschichte ist fast schon kitschig. Zwei Jugendliche lernen sich auf dem Parkplatz ihrer Schule kennen, weil sie beide eine Vespa fahren. Heute, über 30 Jahre später, sind die beiden Geschäftsführer eines weltweit tätigen Mailordershops für Motorroller. Alexander Barth (51) und Ralf Jodl (50) haben das Vespa-Lebensgefühl verinnerlicht. Seit Anfang der 1990er-Jahre bastelten sie an ihren Vespa-Rollern. Auf dem Parkplatz des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums tauschten sie sich aus. Sie waren unzufrieden mit dem damaligen Angebot an Tuning- und Ersatzteilen für Roller und entwickelten erste eigene Spezialteile, die sie an Freunde und Bekannte verteilten. Im Sommer 1994 entschlossen sich die beiden, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen