Bayerns Bioland-Chef fordert Bio-Taskforce

Exklusiv In Zeiten hoher Inflation sparen viele Verbraucher auch beim Einkaufen. Das spürt auch die Bio-Branche – und macht Vorschläge, wie die bayerischen Bio-Ziele dennoch eingehalten werden können.

Wenn sich die Bio-Branche ab kommendem Dienstag in Nürnberg zur Leitmesse Biofach trifft, sind auch die Umsatzrückgänge ein wichtiges Thema. Da die Inflation und vor allem die extrem gestiegenen Kosten für Energie das Budget vieler Haushalte belasten, sparen viele Menschen wieder mehr beim Einkauf von Lebensmitteln. Das betrifft auch die Bio-Landwirte. Aber die Krise zeige nach Ansicht des Anbauverbands Bioland auch deutlich, dass der Biolandbau mit seiner Fokussierung auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfungsketten resistenter sei.

Thomas Lang, einer der beiden Chefs in der Doppelspitze von Bioland Bayern, fordert darum mehr Einsatz der Politik, um die Öko-Ziele des Freistaats zu erreichen. "Wir brauchen eine Taskforce, die sich darum kümmert, dass in Bayern bis 2030 tatsächlich 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche nach ökologischen Kriterien bewirtschaftet werden", sagte Lang unserer Redaktion. Dieses Ziel sei gesetzlich verankert und dürfe nicht zur Disposition gestellt werden. "Wir sollten diesen gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen. Bisher war die Politik in Bayern durchaus bereit, auch die Bio-Bauern zu unterstützen. Aber die Dynamik darf nicht abreißen, vor allem bei der Unterstützung der kompletten Bio-Branche", sagte Lang.

Mehr Bio in öffentlichen Kantinen gefordert

Konkret forderte Lang eine Stärkung der Bemühungen, Bio-Lebensmittel auch bei der Außerhaus-Verpflegung in großem Umfang einzusetzen. Die Staatsregierung könne zum Beispiel bei den öffentlichen Kantinen noch stärker vorangehen. Aber auch die Branche sei gefordert, die Vorteile des ökologischen Landbaus stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. "Wir laufen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt. Das ist eine wichtige Grundlage. Wir zeigen die Vorzüge des Biolandbaus auf, wie etwa Grundwasserschutz, Biodiversität, Tierwohl, Humusaufbau", erklärte der bayerische Bioland-Chef.

Er nehme bereits einen Bewusstseinswandel bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern wahr. Diesen gelte es zu unterstützen. "Die Leute sollen Freude daran haben, sich nachhaltig zu ernähren", sagte Lang. Statt Idealvorstellungen nachzulaufen, gelte es in kleinen Schritten zum Beispiel auch mehr Bio-Produkte in die Gastronomie zu bringen. "Es ist besser, wenn ein Betrieb oder eine Kantine sagt, alle Kartoffeln bei uns sind bio, anstatt auf den idealen Zeitpunkt zu warten, bis die Rahmenbedingungen passen, um alle Zutaten in Bio-Qualität einkaufen zu können", erklärte Lang. Für Umstellungsprozesse brauchten auch die Außerhaus-Verpfleger umfassend Unterstützung und Begleitung. „Wir müssen in die Breite der Gesellschaft kommen und dürfen keine Parallelwelten aufbauen“, sagte Lang.

Könnte Oktoberfest auch nachhaltiger werden?

Er denke gerne in konkreten Beispielen, so Lang: "Könnten wir das Oktoberfest 2024 zu 20 Prozent mit Bio-Produkten beliefern? In welchen Schritten könnte man das erreichen?", verdeutlichte Lang. Bei der Beantwortung dieser Fragen könne man z.B. wichtige Hinweise darauf bekommen, wie ein regionalisiertes Bio-Wertschöpfungsketten-Management punktuell große Mengen effektiv organisieren kann.

