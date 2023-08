Die Getreideernte wird zur Zitterpartie für die Bauern

Die langen Nässeperioden machen dem Korn auf dem Feld zu schaffen. Und damit auch den Bauern. Das Wetter bringt allerdings nicht nur Schlechtes mit sich.

Trockenheit bis in den Februar, dann immer wieder Regen und Kälte, obwohl eigentlich der Frühling beginnen sollte. Ab Mai dann abwechselnd Hitze- und Regenperioden. Was vielen Menschen zu schaffen macht, gefällt auch dem Getreide auf den Feldern ganz und gar nicht. Der Deutsche Bauernverband (DBV) geht in einer vorläufigen Erntebilanz in diesem Jahr von einer unterdurchschnittlichen Getreideernte aus. Nach jetzigem Stand sei es fraglich, ob die Marke von 40 Millionen Tonnen noch erreicht werden könne, teilte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, mit. Dies wäre deutlich weniger als die Vorjahresmenge von 43 Millionen Tonnen Getreide.

Zwar konnten die Landwirte 9,5 Millionen Tonnen Wintergerste vor der Regenperiode einholen, 800.000 mehr als im Vorjahr, doch der Winterraps hatte eine schwere Zeit auf den Feldern. In diesem Jahr gab es mit 4,07 Megatonnen rund 200.000 Tonnen weniger als im Vorjahr. Und das, obwohl er auf mehr Flächen angebaut wurde als zuvor. Zudem müssen durch die lange Regenperiode Qualitätseinbußen hingenommen werden. Rukwied nannte die diesjährige Ernte eine "echte Zitterpartie".

Bayerische Bauern prognostizieren gute Versorgung mit Brotweizen

Haben die Körner einen Wassergehalt von 14,5 Prozent, gelten sie als trocken. Bei 15 bis 16 Prozent wird den Erzeugern der "Schwund", also das verdunstende Wasser, vom Ankaufpreis abgezogen. Alles über 16 Prozent gilt als nicht lagerfähig und muss teuer getrocknet werden. "Wir spüren den Klimawandel in aller Direktheit", sagt Rukwied. Hitze- und Nässeperioden gebe es zwar schon immer, doch sie seien bisher kürzer gewesen und hätten sich nicht über sechs oder acht Wochen hingezogen. Der Regen bringt allerdings nicht nur Schlechtes mit sich, sagt der DBV-Chef: Den Herbstkulturen, darunter Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln und Gemüse, haben die Regenfälle gutgetan. Auch beim Wein erwartet der DBV einen guten Jahrgang.

Und wie sieht es in Bayern aus? "Die Landwirtinnen und Landwirte in Bayern konnten die trockenen Tage nutzen und haben die Getreideernte abgeschlossen", sagt Markus Drexler vom Bayerischen Bauernverband (BBV). Die lange Regenperiode inmitten der diesjährigen Getreideernte habe bei Weizen und Roggen zu einer sinkenden Fallzahl geführt. Die Fallzahl ist ein wichtiges Qualitätskriterium, es beschreibt die Backfähigkeit von Getreidemehl. "Mit einer knappen Versorgung beim Brotweizen rechnen wir aktuell nicht, aber mit einem Anstieg der Futterware. Höherwertiger Weizen mit mehr als 13 Prozent Rohprotein steht heuer in einem deutlich geringeren Umfang zur Verfügung."

Futterweizen bringt weniger Erlös ein als Backweizen

Und das führt für Bauern zu weniger Einnahmen bei gleichem Aufwand. Denn Qualitätsweizen kostet auf dem Markt mehr als Futterweizen. "Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es gut 25 Euro je Tonne, derzeit beträgt der Preisunterschied rund 50 Euro je Tonne. Bei einem durchschnittlichen Weizenertrag von rund 7,5 Tonnen je Hektar in Bayern bedeuten die Qualitätseinbußen einen Erlöseinbruch von über 370 Euro je Hektar", erklärt BBV-Sprecher Drexler. Erst in den kommenden Wochen, wenn sowohl bundesweit als auch im europäischen Umfeld ausführliche Ernteergebnisse und Informationen über Qualitäten bekannt sind, dürfte sich ein stärkerer Preistrend abzeichnen.

DBV-Chef Joachim Rukwied sagt: "Wir müssen alles dafür tun, um zukünftig unsere Erträge und die Ernährung sichern zu können. Dazu gehört die Züchtung widerstandsfähigerer Pflanzen, eine breite Palette an Wirkstoffen zum Pflanzenschutz, wassersparende Bodenbearbeitung und die Förderung einer Bewässerungsinfrastruktur." Zudem sei die Politik aller Staaten dafür verantwortlich, dass Lieferwege trotz Kriegen wie in der Ukraine offen bleiben, um das Getreide in die Regionen zu befördern, die es benötigen.