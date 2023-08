Vergebliche Bemühungen: Borchert-Kommission für bessere Tierhaltung gibt auf

Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung legt seine Arbeit zur Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen in Deutschland nieder. Das sorgt für Kritik.

In Deutschland verzichten immer mehr Menschen zumindest teilweise auf Fleisch. Vegetarische und vegane Ersatzprodukte boomen. Die Gründe dafür sind, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher die Haltung der Nutztiere kritisch sehen. Um das Tierwohl zu stärken, wurde vor vier Jahren das "Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung" gegründet. Dahinter steckt ein Gremium aus Vertretern von Ländern, Wirtschaftsverbänden, Wissenschaft und Umweltschützern um den ehemaligen CDU-Agrarminister Jochen Borchert. Doch nun stellt die Kommission ihre Arbeit ein – aus Frust darüber, dass sich zu wenig ändert. In einer Stellungnahme erklärte die Kommission, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Empfehlungen seien weder in der vorherigen noch in den ersten zwei Jahren der laufenden Wahlperiode geschaffen worden. Und "auch der Entwurf des Bundeshaushalts 2024 lässt den notwendigen Durchbruch nicht erkennen."

Bereits 2020 hatte die Borchert-Kommission ein Konzept für einen schrittweisen Umbau der Tierhaltung hin zu deutlich höheren Standards vorgelegt. Es sieht außerdem eine langfristig gesicherte Finanzierung in Milliardenhöhe vor, damit Landwirte nicht auf Mehrkosten sitzen bleiben. Die Ampelkoalition hat vorerst einen Anschub von einer Milliarde Euro beschlossen, ringt aber seit Monaten um eine weitergehende dauerhafte Finanzierung. Im Gespräch ist nach Empfehlungen der Kommission etwa eine "Tierwohlabgabe" auf tierische Produkte. Denkbar wäre etwa ein Aufschlag von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch.

Der Bund Naturschutz übt Kritik an Finanzminister Christian Lindner

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nannte das Ende der Kommission einen falschen Schritt. Sie könnte insbesondere Finanzminister Christian Lindner und die FDP daran erinnern, den Umbau nicht weiter auf Kosten der Landwirtinnen und Landwirte zu blockieren, sagte der Vorsitzende Olaf Bandt. Auch der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft bedauerte das Ende. Unions-Experte Albert Stegemann ( CDU) sprach von einer "schallenden Ohrfeige" für die Politik Özdemirs. Die Regierung müsse ihrer Verantwortung für die Landwirtschaft gerecht werden und nicht nur Sonntagsreden halten.

Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) wirft ihrem Amtskollegen im Bund Versäumnisse beim Einsatz für das Tierwohl vor. Die Selbstauflösung der Borchert-Kommission nannte sie ein Signal des Scheiterns. "Auf so kluge Köpfe und erfahrene Experten nicht zu hören, zeigt, dass in der Bundesregierung eigentlich kein wirkliches Interesse an einer guten Zukunft der Landwirtschaft vorhanden ist, und dass sie eine andere Agenda verfolgt", sagte Kaniber am Mittwoch. Die Vorschläge des Gremiums hätten keine Wertschätzung durch die Ampel erfahren. Mutwillig würden in Berlin wertvolle Strukturen zerstört.

Bundesverband Menschen für Tierrechte fordert Abgabe für Tierprodukte

Christina Ledermann, Vorsitzende des Bundesverbandes Menschen für Tierrechte, sieht vor allem die FDP als Schuldige: "Der Rücktritt der Kommission ist konsequent, denn die Ampel hat nach fast zwei Jahren Regierungszeit kein tragfähiges Finanzierungskonzept für den Umbau der Tierhaltung vorgelegt. Schuld daran ist vor allem die FDP. Sie weigert sich, die Mittel im Bundeshaushalt aufzustocken, und blockiert gleichzeitig eine alternative Finanzierung. Eine verpflichtende Abgabe für tierische Produkte ist schon allein deshalb ein Muss, um endlich die Folgeschäden der Produktion tierischer Produkte einzupreisen."

Der Deutsche Bauernverband sieht in der Nicht-Umsetzung der Borchert-Kommissions-Vorschläge eine vertane Chance. Hubertus Beringmeier sagt: "Die Borchert-Kommission hat erstmalig ein Gesamtkonzept für einen Umbau der Tierhaltung in Deutschland vorgelegt. Die Entscheidung zur Auflösung des Gremiums bedauere ich sehr, obgleich ich diesen Schritt nachvollziehen kann. Als Bauernverband standen wir von Anfang an hinter der Umsetzung der Empfehlungen der Borchert-Kommission – die Umsetzung dieser Empfehlungen muss auch nach Auflösung des Gremiums weiterverfolgt werden."