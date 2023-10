Wie eine französische Familie Glyphosat stoppen könnte

Soll Glyphosat für weitere zehn Jahre auf den Feldern Europas eingesetzt werden dürfen? Die 27 EU-Staaten können sich nicht einigen. Und Deutschland hat sich wie Frankreich enthalten.

Für Théo Grataloup waren die ersten sechs Jahre seines Lebens ein täglicher Kampf "zu atmen, zu essen, zu sprechen". So erinnert sich die Mutter des heute 16-Jährigen, der mit schweren Missbildungen der Speiseröhre, der Luftröhre und des Kehlkopfs zur Welt kam. Musste Théo leiden, weil Sabine Grataloup im Sommer 2006 – damals schon schwanger, ohne es zu wissen – die Halle ihres Reitzentrums mit Glyper, einem Unkrautmittel auf Glyphosat-Basis, besprüht hatte? Den Experten des französischen Fonds zur Entschädigung von gesundheitlichen Schäden durch Pflanzenschutzmittel (FIVP) zufolge lautet die Antwort Ja. Das machte die Französin diese Woche öffentlich. So hatten die Experten einen kausalen Zusammenhang "zwischen der Pathologie des Kindes und der Exposition gegenüber Pestiziden während der pränatalen Phase aufgrund der beruflichen Tätigkeit eines oder beider Elternteile" anerkannt – eine Premiere in Frankreich.

Dass Grataloup die Details ausgerechnet diese Woche enthüllte, dürfte kaum Zufall sein. Denn am Freitag ging es in Brüssel um die Frage, ob Glyphosat, dessen Zulassung in Europa Mitte Dezember ausläuft, für weitere zehn Jahre auf den Feldern eingesetzt werden darf. Doch bei der entscheidenden Abstimmung im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel, kurz PAFF genannt, gab es am Freitagmittag keine qualifizierte Mehrheit für den Vorschlag der EU-Kommission, die Zulassung des Unkrautvernichters zu erneuern. Es hätte den Rückhalt von 15 der 27 EU-Länder gebraucht, wobei diese zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen müssen – ohne Deutschland und Frankreich ein unmögliches Unterfangen. Die beiden Skeptiker des Pflanzenschutzmittels haben sich enthalten, an der französischen Position dürfte auch die Familie Grataloup ihren Anteil gehabt haben.

Streit um Glyphosat zwischen Grünen und FDP

In der Bundesregierung hatte das Herbizid vor allem zwischen den Grünen und den Liberalen Streit ausgelöst. "Die Enthaltung Deutschlands geht auf das Konto der FDP, die erneut bewusst den Koalitionsvertrag bricht", kritisierte die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus. "Damit ignoriert sie die Gesundheit der Menschen, die durch Glyphosat gefährdet ist und zeigt, dass sie die Konsequenzen eines fortschreitenden Artensterbens überhaupt nicht verstanden hat." Im November diskutiert das Gremium aus verschiedenen Experten und Vertretern der Mitgliedstaaten nun erneut in einem Berufungsausschuss. Falls sich abermals keine qualifizierte Mehrheit für oder gegen den Plan findet, kann die Brüsseler Behörde eigenständig entscheiden.

Die Kontroverse geht also weiter. Sie wurde wieder angeheizt, nachdem die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Herbizid 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hatte. Die EU fühlte sich hingegen gestärkt durch die Analyse der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). In deren Risikobewertung bekräftigten die Experten, dass sie "keinen Anlass zu Bedenken" und "keine kritischen Problembereiche" bei Mensch, Tier und Umwelt festgestellt haben, die ein Verbot des Herbizids rechtfertigen würden. Kritiker verweisen jedoch auf das Eingeständnis der Kommission, dass die Schlussfolgerungen der EFSA noch "einige Datenlücken" aufweisen. Diese betreffen etwa die ernährungsbedingten Gefahren von Glyphosat und wie sich das Mittel auf Artenvielfalt und Biodiversität auswirkt. Deshalb, so betonte die Kommission, knüpft sie den Einsatz an Bedingungen. Bauern sollen etwa einen mindestens fünf Meter breiten Pufferstreifen einhalten, wenn sie das Mittel auf ihren Böden verwenden. Um zu gewährleisten, dass pflanzenfressende Säugetiere, für die Glyphosat giftig ist, keinen Schaden nehmen, gibt es Auflagen, wie oft und in welchen Mengen das Herbizid eingesetzt werden darf.

Studien über Glyphosat widersprechen sich

Über kein anderes Pflanzenschutzmittel wurde in den vergangenen Jahren so heftig diskutiert. Glyphosat ist das weltweit meistverkaufte Pestizid, für zahlreiche Landwirte stellt es eine Allzweckwaffe dar. So bespritzen Bauern mit dem Pflanzengift ihre Felder, der Wuchs von Wildkräutern wird gestört und alle grünen Pflanzenteile sterben ab. Danach beginnen sie, Weizen, Roggen oder Gerste auszusäen. Dass Wissenschaftler sich bezüglich der möglichen Gefahr keineswegs einig in ihren Auslegungen sind, liegt unter anderem daran, dass sie mit unterschiedlichen Fragestellungen an das Thema herantreten. Während die IARC etwa versucht, den Wahrscheinlichkeitsgrad der Verbindung zwischen Glyphosat und einer Krebserkrankung zu bestimmen, bewertet die EFSA vorneweg, ob es diesen Link sicher gibt oder nicht.

