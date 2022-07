Landwirtschaft

vor 31 Min.

Wie Satellitenbilder dabei helfen, Ernteprognosen zu erstellen

Plus Eine Tochterfirma der Baywa erstellt mithilfe von Satellitenbildern Prognosen für den Weizenertrag. Wie es heuer im Freistaat aussieht – und was Landwirte von den Vorhersagen haben.

Von Quirin Hönig

Die Weizenernte fällt in Bayern dieses Jahr mau aus. Was die Bauern schon ahnen, bestätigt nun die Firma Vista, eine auf Satellitendaten spezialisierte Tochter des Agrarriesen Baywa. Mit ihrem Computerprogramm Ypsilon hat auch der Bayerische Bauernverband bereits seine eigene Ernteprognose verfeinert. Das Programm nutzt Satellitendaten und setzt die Informationen zu einem großen Gesamtbild zusammen. Je mehr Daten in den Algorithmus eingespeist werden, desto klarer wird das Bild und desto genauer wird die Prognose. Das Programm kann Vorhersagen für einzelne Felder liefern, aber auch den Durchschnitt für Landkreise oder Bundesländer erfassen.

