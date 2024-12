Gewinne der Bauern deutlich gesunken

Die Landwirte in Deutschland haben nach guten Geschäften nun wieder spürbar weniger verdient. Im Ende Juni abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023/24 sank der Gewinn der Unternehmen im Schnitt auf 77.500 Euro, wie der Bauernverband in Berlin mitteilte. Dies lag um 29 Prozent unter dem Rekordniveau des Wirtschaftsjahres zuvor. Mit Ausnahme der Schweinehaltung sei es in nahezu allen Betriebsformen zu einem Ergebnisrückgang gekommen.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte: «Die Betriebsergebnisse sind deutlich eingebrochen.» Zu schaffen machten den Landwirten besonders Rückgänge der Erzeugerpreise bei wichtigen pflanzlichen und tierischen Produkten. Zugleich seien Kosten etwa für Energie weiter hoch.

Der Verband fordert mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar einen Politikwechsel. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft auch innerhalb des europäischen Binnenmarkts müsse wieder hergestellt werden.