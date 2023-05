Lemvos

Start-up aus Augsburg: Neuseeländer testen Forschungsboot auf schwäbischem Baggersee

Plus Drei Neuseeländer testen ein autonom fahrendes Boot auf einem Baggersee im schwäbischen Hamlar. Das Projekt könnte eines Tages bei der Errichtung von Offshore-Windparks helfen.

Auf einem Baggersee nahe Hamlar im Kreis Donau-Ries können Zaungäste ein besonderes Boot beobachten: Rund 2,5 Meter lang, bedeckt mit Solarzellen und ohne einen Kapitän an Bord zieht es dort geräuschlos seine Kreise. Es handelt sich um ein autonom fahrendes Elektroboot des Start-ups Lemvos mit Sitz in Augsburg. Das Boot lässt sich aus der Ferne steuern. Die Gründer des jungen Unternehmens kommen aus Neuseeland, praktisch vom anderen Ende der Welt.

Das Team von Lemvos (von links): Phillip Abplanalp, David Abplanalp und Daniel Severinsen zusammen mit Fabian Mehring und See-Bereitsteller Oliver Klauser. Foto: Marina Jakob

Seit Weihnachten ist das Wasserfahrzeug auf dem Baggersee im Einsatz. Dort misst es die Tiefes des Gewässers an unterschiedlichen Stellen. Der über die Solarzellen erzeugte Strom reicht für rund drei Stunden Betrieb am Tag aus. Zusätzlich kann das Boot auch geladen werden, berichtet Daniel Severinsen, einer der Gründer. Der Mini-Katamaran befindet sich noch im Testbetrieb. Nach den ersten Monaten im Einsatz wird es in diesen Tagen aus dem See geholt und überholt, in rund einem Monat geht die nächste Testphase dann weiter.

