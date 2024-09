Auffahrunfall auf Autobahn 8 – mehrere Menschen verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind nach ersten Erkenntnissen ein Mensch schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Insgesamt seien fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie es genau zum Unfall kam, war zunächst unklar.

Der Unfall passierte in der Nähe der Ausfahrt Leonberg Ost in Fahrtrichtung München. Zeitweise bildete sich ein Stau von fünf Kilometern. Am frühen Nachmittag waren alle Fahrspuren wieder befahrbar.