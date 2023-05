Streit um Name von Panzer "Leopard": Panzerbauer erzielen Vergleich

Der Streit um den Namen des Leopard-Panzers ist offenbar beigelegt. Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall einigten sich auf einen Vergleich.

Zwei Panzerbauer streiten sich um die Frage: Wem gehört der Name "Leopard". Das Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hatte Klage gegen Rheinmetall eingereicht. Bevor es zu einer Verhandlung kommt, scheint der Streit aber nun beigelegt zu sein. Der Termin für die mündlichen Verhandlungen vor dem Landgericht München I wurde aufgehoben.

Panzer-Streit: Wem gehört der Name Leopard?

Das Münchner Unternehmen KMW und der Rheinmetall-Konzern haben sich auf einen Vergleich geeinigt. Das teilte das Landgericht München I am Montagmorgen mit. Mit Vergleichsabschluss sei das Verfahren für das Gericht damit erledigt. Auskünfte zu dem Vergleich gab der Sprecher des Gerichts nicht. Die genauen Konditionen lagen damit zunächst im Dunkeln.

Klar ist, dass sich Krauss-Maffei Wegmann an seinen Rechten an dem Leopard-Panzer verletzt fühlte. Der Streit um den Namen Leopard hatte sich nach einem Interview von Rheinmetall-Chef Armin Papperger entzündet. "Die Rechte bis zum Leopard 2A4 liegen bei Rheinmetall", hatte er im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung gesagt. In der Führung von KMW hatte diese Aussage für Unverständnis gesorgt. Sie bezeichnete sie als unwahr und irreführend, und das Münchner Unternehmen ließ eine Klage folgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Streit um Name von Leopard-Panzer: Panzerbauer KMW und Rheinmetall wurden von Partnern zu Konkurrenten

Experten waren nach der Klage davon ausgegangen, dass Krauss-Maffei Wegmann gute Chancen habe. Hintergrund des Rechtsstreits war, dass Rheinmetall zwar am Bau des Leopard beteiligt ist, KMW allerdings das Generalunternehmen darstellt, welches den entscheidenden Vertrag mit der Bundeswehr hat. Auf der eigenen Website spricht Rheinmetall selbst vom "Leopard 2 von Krauss-Maffei Wegmann (KMW)".

Die beiden großen Panzerbauer arbeiten nicht nur beim Leopard-Panzer zusammen. Im Rahmen der Kooperation entstanden auch die Panzer Puma und Marder. In den letzten Jahren traten die beiden Unternehmen aber immer mehr als Konkurrenten auf. KMW ging zusammen mit dem französischen Staatsunternehmen Nexter den Gang in eine Holding, und Rheinmetall setzt häufig auf Alleingänge. So entwickelt der Konzern auch den Panzer "Panther" in Eigenregie. Er soll gegen den Leopard 2 und dessen Nachfolger in den Konkurrenzkampf gehen.

Lesen Sie dazu auch