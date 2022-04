Haben Sie Angst vor dem Verlust des Wohlstands?

Arbeit, Einkommen, Ausgaben: Wir suchen Menschen, die über ihre Angst und Einschätzung sprechen, ihren Lebensstandard und Wohlstand zu verlieren.

Die steigenden Energiekosten, die höheren Preise für Lebensmittel: Kann der deutsche Lebensstandard, geprägt durch Wohlstand, in Zukunft noch gehalten werden? Wir suchen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, die mit uns über die Angst vor dem Verlust dieses Wohlstandes sprechen.

Sie beziehen Rente, sind Hartz-4-Empfänger, eine Mittelstands-Familie, ein junger Mann oder eine junge Frau am Beginn des Berufslebens? Wie sehr beeinflusst Sie der wirtschaftliche Wandel? Haben Sie Angst, dass Sie Ihren Lebensstandard nicht halten können? Was macht Ihnen Sorge? Wenn Sie bereit sind, Ihre Einschätzung mit uns zu teilen und uns von ihrem Lebensalltag zu erzählen, schreiben Sie eine E-Mail an lisa.gilz@augsburger-allgemeine.de.