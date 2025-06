Eric Dane über Erkrankung: «Habe einen funktionierenden Arm»

«Grey's Anatomy»-Schauspieler Eric Dane hat in einem Fernsehinterview über seine schwere Erkrankung gesprochen. «Es hat damit begonnen, eine leichte Schwäche in meiner rechten Hand zu spüren, aber ich habe mir damals nichts dabei gedacht», sagt der 52-Jährige in der ABC-Sendung «Good Morning America». «Ich dachte, vielleicht habe ich zu viel SMS geschrieben und meine Hand ist müde.»

Als es schlimmer wurde, habe er sich untersuchen lassen und sei von einem Spezialisten zum nächsten geschickt worden. Nach neun Monaten wurde den Angaben aus dem ABC-Bericht zufolge bei ihm die unheilbare Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) festgestellt. Die Krankheit betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. «Ich werde diese drei Buchstaben nie vergessen. Sobald ich aufwache, sehe ich sie vor mir. Es ist kein Traum.»

Dane machte die Erkrankung im April öffentlich

Dane hatte die Erkrankung im April öffentlich gemacht. «Ich habe einen funktionierenden Arm», sagte Dane weiter. Aufgeben möchte der Schauspieler nicht. «Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist», sagte er.

Der Schauspieler ist mit Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. In der beliebten US-Krankenhausserie «Grey's Anatomy» spielte Dane sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark «McSteamy» Sloan, 2012 stieg er aus. Derzeit ist er als Familienpatriarch in der HBO-Serie «Euphoria» zu sehen.