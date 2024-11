GZSZ-Star Timur Ülker macht Freundin Antrag am Strand

Schauspieler Timur Ülker, bekannt aus der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (GZSZ), hat seiner langjährigen Freundin Caroline Steinhof am Strand auf den Malediven unter herrlich chaotischen Bedingungen einen Heiratsantrag gemacht. Das Paar postete auf Instagram ein Video, in dem der 35-Jährige vor der Mutter seiner beiden Kinder mit einem Ring in der Hand im Sand auf die Knie geht.

«Ab der ersten Minute wusste ich, dass du die Frau bist, mit der ich alt werden möchte», sagte Ülker in dem Clip zu seiner Partnerin, mit der er seit elf Jahren zusammen ist. «Du bist das Wichtigste in meinem Leben, du bist der Anker in dieser ganzen Familie.» Wenig später fiel sich das Paar nach Ülkers entscheidender Frage glücklich in die Arme - Antrag angenommen.

Kinder geben Antrag herrlich chaotische Note

Charmant: Dass das Paar zwei lebhafte Kinder hat, zeigte auch die Videosequenz - denn die geriet chaotisch. Das noch kleine Söhnchen Ilay rief während des Antrags immer wieder nach seiner Mutter, um sie auf ein großes in der Nähe aufgestelltes «Will you marry me»-Herz aufmerksam zu machen. Die einige Jahre ältere Tochter Ileya, die den Antrag filmte, forderte den kleinen Bruder wiederholt zum Stillsein auf - vergeblich. «Es war ein herrlich chaotischer Moment – genau unser Stil», sagte Ülker im RTL-Interview über den Antrag.

Sie habe elf Jahre auf diesen Moment gewartet, schrieb Steinhof zum Video. Damit war sie laut Ülker, der ursprünglich schon 2021 einen Antrag geplant hatte, ihn dann aber mangels Ring verlegen musste, nicht die einzige: «Viele haben diesen Moment fast so sehr herbeigesehnt wie wir und waren einfach überglücklich für uns.»