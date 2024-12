TV-Kommissarin fahndet halbes Jahr nach neuer Wohnung

Fernsehkommissarin Katharina Leonore Goebel hat ein halbes Jahr lang nach einer Wohnung in Berlin gefahndet. «Das hat 50 Prozent meines Lebens in Beschlag genommen», sagte die 35-Jährige in einem PR-Interview für die ARD-Vorabendserie «Watzmann ermittelt» über ihre Suche auf Onlineportalen. Sie habe aus ihrer alten Wohnung in Kreuzberg ausziehen müssen, weil ihr Untermieterinnenvertrag wegen Eigenbedarf gekündigt worden sei. Bei den vielen Besichtigungsterminen hätten sich für gewöhnlich zwischen 35 und 100 Mitbewerberinnen und Mitbewerber gedrängt.

Beim letztlich erfolgreichen Termin im beschaulichen Berlin-Reinickendorf seien hingegen nur zwei Parteien erschienen. Goebel: «Ein glücklicher Zufall. Wir ziehen noch vor Weihnachten ein.» Nun könne sie mit ihrem Partner zusammenziehen. Die Wohnung sei wie erhofft: «Sehr hell im sechsten Stock und sogar mit einem Balkon.»

Goebel spielt in «Watzmann ermittelt» Kommissarin Sophia Strasser. Die aktuelle Staffel der Serie, die mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten läuft, ist mit mehr als 15 Prozent Marktanteil ein Quotenhit.