NGG fordert Tarifvertrag: Lieferando-Fahrer streiken heute

Zum ersten Mal streiken Lieferando-Fahrer in Deutschland. Sie fordern einen Tarifvertrag und wollen den Druck auf den Lieferdienst-Marktführer erhöhen.

Es ist der erste offizielle Streik beim Online-Lieferdienst Lieferando. Die Fahrer haben den ersten von mehreren geplanten Streiks für Freitag in Frankfurt am Main angekündigt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) will mit weiteren Arbeitsniederlegungen an ausgewählten Standorten den Druck auf den Lieferdienst-Marktführer erhöhen.

In Frankfurt am Main soll am Freitag ab 17 Uhr gestreikt werden. Startpunkt der öffentlichen Aktion ist die Lieferando-Niederlassung in der Mörfelder Landstraße. Ab 18 Uhr ist dann eine Kundgebung vor dem Restaurant "Five Guys" geplant.

Streik bei Lieferando: Das fordert die NGG

Die NGG hatte Lieferando im Februar zu Tarifverhandlungen für die etwa 6.500 Beschäftigten in Deutschland aufgefordert. Das sind die Forderungen der NGG und den Lieferando-Beschäftigten:

Mindestens 15 Euro pro Stunde garantiert

Zahlung eines 13. Monatsgehalts

Angemessene Zuschläge für Schichten am Abend, an Sonntagen und an Feiertagen

Volle Bezahlung der letzten Fahrt nach Hause

0,50 Euro Kilometerpauschale (netto) für autofahrende Lieferantinnen und Lieferanten sowie eine faire Abrechnung der gefahrenen Strecke

"Lieferando und die Konzernmutter Takeaway Express sind internationale Player und kein charmant chaotisches Hinterhof-Startup", sagte Mark Baumeister, Referatsleiter bei der Gewerkschaft NGG. Es sei höchste Zeit, dass die harte und gefährliche Arbeit der Lieferando-Beschäftigten mit einem Tarifvertrag fair und verbindlich festgeschrieben wird. Sollte sich das Unternehmen weiterhin weigern, an den Verhandlungstisch zu kommen, würden die Fahrer ihre Protestaktionen ausweiten. "Lieferando muss jetzt liefern."

Streik: Lieferando zeigt bislang keine Verhandlungsbereitschaft

Bislang hat Lieferando keine Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Die große Mehrheit der Fahrer sei mit dem Unternehmen zufrieden und verdiene zudem mit einem Stundenlohn von über 14 Euro mehr als Beschäftigte in der Systemgastronomie, hieß es. Der Lieferdienst verweist auf Einstufungen als fairste Lieferplattform Deutschlands. Zudem unterstütze das Unternehmen die EU-Initiative zur besseren Absicherung von Plattform-Arbeitern.

