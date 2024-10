Hilft Backpulver? Flecken auf weißen Wänden loswerden

Fingerabdrücke, Fettflecken, Abriebspuren: An einer weißen Wand fallen kleine Schönheitsfehler und Verschmutzungen schnell ins Auge. Doch wie bekommt man letztere einfach wieder weg, ohne gleich die komplette Wand neu streichen zu müssen?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem im Haushalt gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für die weiße Wand mit Macken. Will man Flecken von ihr entfernen, soll man dafür nicht mehr als Backpulver und einen Schwamm benötigen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Backpulver-Tipp für fleckenfreie Wände in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Schwamm muss sauber sein

Und so geht’s: Backpulver auf die feine Seite eines feuchten Schwamms streuen und damit über den Fleck reiben. Nun die eingeriebene Stelle trocknen lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert gut. Zwar bleibt ein kleiner Schatten des Flecks auch nach unserem Test an der Wand erkennbar, die Stelle ist aber deutlich unauffälliger als vorher. Man sollte allerdings darauf achten, dass der Schwamm wirklich sauber ist - und die feine und nicht die raue Seite des Schwamms verwenden.

Nachher-Foto: Der Trick funktioniert gut. Mit einem feuchten, sauberen Schwamm und etwas Backpulver wird die Wand wieder weiß. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Man braucht: Einen Spülschwamm und etwas Backpulver. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Vorher-Foto: Da ist ein Fleck! Weg mit ihm! Aber reichen dafür Backpulver und Schwamm aus? Foto: Christin Klose/dpa-tmn