Reinigungs-Hack: Wie entfernt man Kalk aus Duschkopfdüsen?

Spritzt das Wasser beim Duschen in alle Richtungen oder einfach gar nicht mehr? Dann sind meistens die Düsen des Duschkopfs durch Kalk verstopft. Will man sie wieder freibekommen, bedeutet das in der Regel eine Menge Fummelarbeit oder den Einsatz von Chemikalien.

Doch Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch im Fall der verkalkten Düsen: Sie sollen sich ganz einfach mithilfe einer Interdentalbürste reinigen lassen.

Wir wissen jedoch, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für saubere Spritzdüsen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Interdentalbürste in die Löcher drehen

Und so geht’s: Das Borstenende einer kleinen Interdentalbürste in das Loch der Düsen des Duschkopfs stecken und die Löcher damit nach und nach sauber schrubben.

Fazit: Der Hack funktioniert gut, in unserem Test lässt sich der Kalk restlos entfernen - und zwar deutlich leichter als etwa mit den Fingern oder einem Schwamm. Nach der Reinigung spritzt das Wasser wieder aus allen Düsen.

Allerdings verbraucht man ein paar Bürstchen, bis der Duschkopf ganz frei von Kalk ist. Gerade bei großen Duschköpfen und vielen verkalkten Düsen kommt also nicht gerade wenig Müll zusammen. Vielleicht nimmt man also lieber Essigessenz oder Zitronensäure und eine Bürste.

Mit einer Interdentalbürste lassen sich die feinen Düsen des Duschkopfes mühelos von Kalk befreien. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Ausprobiert: Mit dem Finger lässt sich der Kalk nicht so einfach von den Düsen des Duschkopfs entfernen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Kalk verstopft die feinen Düsen am Duschkopf und lässt den Wasserstrahl schwächer werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn