Das Luftfahrt-Unternehmen Lilium meldet zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Insolvenz an. Das teilte der Elektroflugzeugbauer am Freitag mit. Demnach ist die Rettung durch ein Investorenkonsortium, die im Dezember noch vermeldet worden war, gescheitert. Dieses hatte dem in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Start-up 200 Millionen Euro zugesagt.

Mehr in Kürze.