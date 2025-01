Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge

Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hat im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Nutzfahrzeuge verkauft. Der Absatz ging weltweit um 12 Prozent auf 460.409 Fahrzeuge zurück, wie das Dax-Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen mitteilte.

Am schlechtesten lief es für die Schwaben in den seit geraumer Zeit schwächelnden Lkw-Märkten Europa und Asien, wo die Verkäufe jeweils um rund ein Fünftel einbrachen. In Nordamerika, der für Daimler Truck profitabelsten Region, ging der Lkw-Absatz hingegen nur um 2 Prozent zurück.

Bei Bussen konnte das Unternehmen weltweit gar ein leichtes Verkaufsplus erzielen. Beim Verkauf von batterieelektrischen Fahrzeugen verzeichnete der Konzern ein Plus von 17 Prozent auf 4.035 Fahrzeuge.