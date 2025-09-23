Abwickeln allein ist keine Zukunftsstrategie für die Landwirtschaft

Wer ihm wohl gesonnen ist, sagt, Alois Rainer dränge nicht ins Rampenlicht. Doch diese Verteidigung ist eher ein vergiftetes Lob. Es ist nicht so, dass der CSU-Landwirtschaftsminister bisher untätig geblieben wäre. Er hat die versprochene vollständige Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung ab dem kommenden Jahr final auf den Weg gebracht. An ihrem Auslaufen haben sich maßgeblich die Proteste vieler Landwirte in der jüngeren Vergangenheit entzündet. Vom vollen Steuersatz von 47,04 Cent pro Liter können sich Landwirte dann wieder 21,48 Cent erstatten lassen. Das kostet den Finanzminister 430 Millionen Euro im Jahr und entlastet die Betriebe im Durchschnitt um 2790 Euro im Jahr.

Rainer hat zudem, wie ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbart, die bei Landwirten verhasste Stoffstrombilanzierung abgeschafft. Sie verpflichtete die Betriebe, Zu- und Abfuhren von Roh- und Nährstoffen, also etwa Dünger und Ernteprodukte, zu erfassen und gegenüberzustellen, auch um einen Überblick zu bekommen, wie nachhaltig ein Betrieb wirtschaftet. Die Landwirte kritisierten die Verordnung als bürokratisch und realitätsfern. Naturschützer sehen in ihrer Abschaffung eine Aufweichung von Umweltstandards.

Das Programm für den Stallumbau wird gestrichen

Vor allem hat Rainer aber Zeichen gesetzt bei der Tierhaltungskennzeichnung und der Frage, wie Höfe unterstützt werden sollen, um bessere Haltungsbedingungen zu schaffen. Die Einführung der verpflichtenden Kennzeichnung für einige Produkte im Handel ist nun mindestens bis Frühjahr 2026 verschoben, das eine Milliarde schwere Bundesprogramm für Unterstützung zum Umbau der Ställe beerdigt. Geld dafür sollen Tierhalter künftig wieder aus einem bestehenden Topf erhalten. Das alte Programm war kein Erfolg, doch wie es künftig weitergeht, ist erst einmal wieder offen.

In der Summe wirkt diese erste Bilanz so, als verstehe Rainer sich zunächst einmal als Abwickler von Entscheidungen der Vorgängerregierung und des ehemaligen grünen Agrarministers Cem Özdemir. Dafür mag es inhaltlich gute Gründe geben, wie gerade das Beispiel der Tierhaltung zeigt. Aber ohne eigene Ideen, wie die Probleme der Branche stattdessen gelöst werden sollen, bleibt das zu wenig.

Alte Gräben dürfen nicht neu aufgerissen werden

Der Wunsch der Verbraucher nach besseren Haltungsbedingungen wächst, ihre Bereitschaft, dafür zu bezahlen, stagniert bestenfalls. Beides in Einklang zu bringen, gehört zu den drängendsten Aufgaben des Agrarministers. Rainers Vorgänger Özdemir hat mit hohem Einsatz dafür gekämpft. Einen durchschlagenden Erfolg konnte er nicht erzielen. Das liegt auch daran, dass an diesem Punkt einige der aktuell größten Probleme der Landwirtschaft untrennbar miteinander verknüpft sind.

Hohe Auflagen nur für deutsche Erzeuger führen in einem offenen Markt zur Verdrängung der Tierhaltung ins Ausland. Für das Tierwohl ist das verheerend. Das darf aber keine Entschuldigung sein, untätig zu bleiben. Die Massentierhaltung hat nicht nur dunkle Flecken beim Tierschutz, sie sorgt auch für einen erheblichen Anteil der Klimagasemissionen aus der Landwirtschaft, von Deutschlands Problemen mit Nitrat im Grundwasser noch gar nicht zu sprechen.

Ein Wandel kann nur mit den Verbrauchern gelingen. Dafür braucht es Transparenz und politischen Willen. Es gibt ein etabliertes System der Tierhaltungs-Kennzeichnung im Markt, das sicher ausbaufähig ist. Zudem gibt es, gerade in Bayern, gut etablierte Siegel, die etwa regionale Herkunft und Bio-Standards garantieren. An diese Vorarbeiten gilt es anzuschließen. Alois Rainer muss dafür Wege finden, ohne alte Gräben wieder aufzureißen. Dafür wird er jetzt bald ins Rampenlicht treten müssen.