vor 16 Min.

Die geplante Erhöhung der Lkw-Maut sorgt für Ärger

Plus Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) rechnet mit 665 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Doch das Vorhaben stockt, denn die Branche ächzt ohnehin schon unter hohen Belastungen.

Von Matthias Zimmermann

Wer einen Schaden verursacht, muss dafür bezahlen, nach diesem Prinzip funktioniert die im Jahr 2005 in Deutschland eingeführte Lkw-Maut. Weil Brummis die Straßen überdurchschnittlich belasten, sollen die Spediteure auch ein ordentliches Scherflein für den Erhalt und Ausbau der Fernstraßen beisteuern. Rund 7,64 Milliarden Euro flossen so allein im Jahr 2021 in den Haushalt des Verkehrsministeriums. Zum 1. Januar will die Ampel-Koalition die Sätze für die Lkw-Maut anheben. Das Verkehrsministerium könnte sich, laut eigener Schätzung, dann über Mehreinnahmen von rund 660 Millionen Euro pro Jahr freuen. Doch das Vorhaben stockt. Denn es gibt massiven Gegenwind aus der Speditionsbranche.

