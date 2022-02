Viele Firmen auf dem Bau zahlen nicht einmal den Mindestlohn

Plus Im Jahr 2021 verhängte der Zoll 874.000 Euro Bußgeld gegen Bauunternehmen, die in Bayern nicht einmal den Mindestlohn zahlten. Die IG Bau warnt vor grassierendem Lohn-Dumping.

Die Baubranche hat alle Hände voll zu tun, doch trotzdem zahlen einige Unternehmen auf Baustellen in Bayern nicht einmal den Mindestlohn. Im Jahr 2021 hat die "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" des Zolls Bußgelder über 874.000 Euro gegen Baufirmen in Bayern verhängt, weil vorgeschriebene Mindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt wurden. Das berichtet die IG Bau unter Berufung auf eine unveröffentlichte Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup ( SPD). Damit sei ein Drittel aller Bußgelder auf den Bau entfallen.