So berechnen Sie, ob sich eine Solaranlage noch lohnt

Seit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine Reform der Energiewende angekündigt hat, ist die Verunsicherung auch bei privaten Immobilienbesitzern groß: Lohnt sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach noch, wenn es künftig keine Einspeisevergütung mehr gibt?

Denn die Abschaffung der fixen Einspeisevergütung und die Verpflichtung zur Direktvermarktung für Neuanlagen stehen auf einer Liste mit zehn Schlüsselmaßnahmen, die Reiche jüngst vorgelegt hat. Anhand einiger Beispielrechnungen lässt sich nach Angaben von Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), in den meisten Fällen Entwarnung geben:

Anlagengröße 10 kWp, mit Einspeisevergütung:

Bei allen eza!-Beispielrechnungen wird ein Zeitraum von 20 Jahren betrachtet. So lange bekommen nach geltendem Recht Anlagenbetreiber eine fixe Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom ihrer Solaranlage. Für eine typische Anlage in dieser Größe werden hier Investitionskosten von 13.000 Euro veranschlagt. Derzeit zahlen private Käufer von Solaranlagen keine Mehrwertsteuer für alle Komponenten ihrer Anlage, inklusive Batteriespeicher. Zusätzlich gilt seit Anfang dieses Jahres auch eine Befreiung von der Einkommenssteuer für alle Anlagen, die kleiner als 30 kW-Peak sind.

In die Rechnung fließen ferner ein der Stromverbrauch des Haushalts in Höhe von 4500 kWh pro Jahr, ein Strompreis von 35 ct/kWh für den aus dem Netz bezogenen Strom zu Zeiten, in denen die Solaranlage nicht ausreichend Energie liefert, sowie die Einspeisevergütung in Höhe von 7,86 Cent/kWh. Außerdem wird noch eine Pauschale von 200 Euro für die Betriebskosten der Anlage angesetzt. Zu diesen Kosten zählen etwa die Prämie für die Versicherung sowie eine Rücklage für eventuelle Reparaturen. Dann beginnt die Simulation:

Vom Ertrag der Solaranlage von 10.000 kWh kann ein Eigenverbrauch von 2350 kWh abgedeckt werden. 7650 kWh werden ins Netz eingespeist. In der Summe kommt man so zu einem jährlichen Ertrag aus dem Eigenverbrauch von 822,50 Euro sowie von 601,29 Euro aus der Einspeisung. Abzüglich der Betriebskosten bleiben am Ende 1223,79 Euro Ertrag übrig.

Diese Summe kann sich im Laufe der betrachteten 20 Jahre geringfügig ändern, da die angenommenen Werte nicht fix sind und voraussichtlich die Strompreise, die man sich spart, im Laufe der Jahre steigen werden. Dennoch ist unter dem Strich klar: Mit Einspeisevergütung rechnet sich die Anlage unter den gemachten Annahmen nach elf Jahren.

Wenn mit der Anlage auch ein Batteriespeicher installiert und der selbst erzeugte Strom auch für den Betrieb einer Wärmepumpe und zum Laden eines E-Autos verwendet wird, fällt die Rechnung sogar noch günstiger aus: Die Investitionskosten erhöhen sich zwar in dem Beispiel um 4000 Euro auf 17.000 Euro. Dafür steigt der Eigenverbrauch, die Einspeisung sinkt.

Selbst wenn die Betriebskostenrücklage auf 320 Euro angehoben wird, steigt der Gesamtertrag auf 1863, 71 Euro und die Anlage rechnet sich bereits in gut neun Jahren.

Anlagengröße 10 kWp - mit Einspeisevergütung ohne Batteriespeicher und ohne Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto mit Batteriespeicher und mit Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto Investitionskosten 13.000 € 17.000 € Stromverbrauch Haushalt 4500 kWh 4500 kWh Stromverbrauch Wärmepumpe - 7500 Stromverbrauch E-Auto - 2250 Stromkosten Netzbezug 0,35 €/kWh 0,35 €/kWh Einspeisevergütung 0,0786 €/kWh 0,0786 €/kWh Ertrag PV-Anlage 10.000 kWh 10.000 kWh Eigenverbrauch 2350 kWh 5150 kWh Einspeisung 7650 kWh 4850 kWh Betriebskosten 200 € 320 € Ertrag Eigenverbrauch (Jahr) 822,50 € 1802,50 € Ertrag Einspeisung (Jahr) 601,29 € 382,21 € Gesamtertrag (Jahr) 1223,79 € 1863,71 €

Anlagengröße 10 kWp, ohne Einspeisevergütung:

Anders fällt die Rechnung aus, sollte die fixe Einspeisevergütung tatsächlich gestrichen werden. Wird nur die Anlage ohne Speicher installiert, fällt die Rendite unter den gegebenen Annahmen bei einer Laufzeit von 20 Jahren sogar leicht negativ aus: Der jährliche Gesamtertrag halbiert sich beinahe im Vergleich zur Rechnung mit Einspeisevergütung auf einen Wert von 622,50 Euro. Das bedeutet, die Anlage würde sich erst nach über 20 Jahren rechnen.

Deutlich besser fällt die Bilanz nach 20 Jahren aus, wenn zusätzlich zur PV-Anlage auch ein Speicher installiert und der Strom auch für den Betrieb von Wärmepumpe und E-Auto verwendet wird. Dank des deutlich höheren Eigenverbrauchs, bleibt unterm Strich eine jährliche Rendite von 1482,50 Euro. Das bedeutet, schon nach gut elf Jahren spart der Anlagenbetreiber deutlich im Vergleich zum reinen Netzbezug des Stroms.

Die Sätze für die Einspeisevergütung für neu ans Netz gehende Anlagen sinken seit Jahren kontinuierlich. Eine komplette Abschaffung ist trotz der Ankündigungen von Ministerin Reiche bisher aber nicht beschlossen, betont Sambale.

Anlagengröße 10 kWp - ohne Einspeisevergütung ohne Batteriespeicher und ohne Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto mit Batteriespeicher und mit Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto Investitionskosten 13.000 € 17.000 € Stromverbrauch Haushalt 4500 kWh 4500 kWh Stromverbrauch Wärmepumpe - 7500 Stromverbrauch E-Auto - 2250 Stromkosten Netzbezug 0,35 €/kWh 0,35 €/kWh Einspeisevergütung - - Ertrag PV-Anlage 10.000 kWh 10.000 kWh Eigenverbrauch 2350 kWh 5150 kWh Einspeisung 7650 kWh 4850 kWh Betriebskosten 200 € 320 € Ertrag Eigenverbrauch (Jahr) 822,50 € 1802,50 € Ertrag Einspeisung (Jahr) - - Gesamtertrag (Jahr) 622,50 € 1482,50 €

Anlagengröße 5 kWp, mit Einspeisevergütung:

Bei einer kleineren Anlagengröße steigt oft auch die Eigenverbrauchsquote am selbst erzeugten Strom. Die gleichen Grundannahmen vorausgesetzt, kommt man bei Installationskosten von 6500 Euro und Betriebskosten von 160 Euro für eine 5-kWp-Anlage ohne Speicher mit Einspeisevergütung auf einen Gesamtertrag pro Jahr von 775,80 Euro. Umgerechnet heißt das, nach gut acht Jahren ist die Installation der Anlage rentabler als der Strombezug aus dem Netz.

Mit Speicher erhöhen sich die Anfangsinvestitionen im Rechenbeispiel auf 8500 Euro, die angesetzten Betriebskosten auf 250 Euro. Parallel zur Beispielrechnung mit der größeren Anlage steigt in Verbindung mit Wärmepumpe und E-Autonutzung die Eigenverbrauchsquote und damit die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Allerdings ist der Unterschied zur Variante ohne Speicher in diesem Fall Beispiel geringer.

Anlagengröße 5 kWp - mit Einspeisevergütung ohne Batteriespeicher und ohne Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto mit Batteriespeicher und mit Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto Investitionskosten 6500 € 8500 € Stromverbrauch Haushalt 4500 kWh 4500 kWh Stromverbrauch Wärmepumpe - 7500 kWh Stromverbrauch E-Auto - 2250 kWh Stromkosten Netzbezug 0,35 €/kWh 0,35 €/kWh Einspeisevergütung 0,0786 €/kWh 0,0786 €/kWh Ertrag PV-Anlage 5000 kWh 5000 kWh Eigenverbrauch 2000 kWh 3250 kWh Einspeisung 3000 kWh 1750 kWh Betriebskosten 160 € 250 € Ertrag Eigenverbrauch (Jahr) 700 € 1137,50 € Ertrag Einspeisung (Jahr) 235,80 € 137,55 € Gesamtertrag (Jahr) 775,80 € 1025,05 €

Anlagengröße 5 kWp, ohne Einspeisevergütung:

Selbst ohne Einspeisevergütung bleibt im eza!-Rechenbeispiel die Investition in eine kleinere Solaranlage wirtschaftlich. Nach zwölf Jahren lohnt sich die Anlage ohne Speicher, nach gut neun Jahren ist die Variante mit Speicher, Wärmepumpe und E-Auto wirtschaftlich vorteilhafter. „Was das Ministerium mit einer Streichung der Einspeisevergütung erreicht, ist, dass der Ausbau der Photovoltaik klar gebremst wird“, erklärt Sambale. Denn kleinere Anlagen sind schneller wirtschaftlich als größere.

Generell empfiehlt Sambale, eine neu geplante Anlage groß genug zu dimensionieren. Auch wer heute noch nicht konkret mit Wärmepumpe oder Elektroauto plant, sollte die Anlage dennoch groß genug für diese Technologien auslegen. Beim Batteriespeicher sollte man hingegen eher sparsam sein, bei einer 10-kWp-Anlage reiche eine Kapazität von 10 kWh leicht. Lange Wartezeiten für die Installation einer Anlage gebe es derzeit in den meisten Regionen nicht.

Anlagengröße 5 kWp - ohne Einspeisevergütung ohne Batteriespeicher und ohne Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto mit Batteriespeicher und mit Nutzung von Wärmepumpe, E-Auto Investitionskosten 6500 € 8500 € Stromverbrauch Haushalt 4500 kWh 4500 kWh Stromverbrauch Wärmepumpe - Stromverbrauch E-Auto - Stromkosten Netzbezug 0,35 €/kWh 0,35 €/kWh Einspeisevergütung - - Ertrag PV-Anlage 5000 kWh 5000 kWh Eigenverbrauch 2000 kWh 3250 kWh Einspeisung 3000 kWh 1750 kWh Betriebskosten 160 € 250 € Ertrag Eigenverbrauch (Jahr) 700 € 1137,50 € Ertrag Einspeisung (Jahr) - - Gesamtertrag (Jahr) 540 € 887,50 €