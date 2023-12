Lokale Wirtschaft

11:09 Uhr

Wie die Glühwein-Erfinder dem Getränk das Kopfweh-Image nehmen wollen

Plus Rudolf Kunzmann hat in den 50er Jahren den Fertig-Glühwein in Augsburg erfunden. Heute leitet sein Sohn die Firma und das Angebot wird immer breiter. Denn die Nachfrage nach hochwertigen und teureren Glühweinen steigt.

Von Jonathan Lindenmaier

Nicht einmal Weihnachtsmärkte riechen so intensiv nach Weihnachtsmärkten wie die Produktionshalle der Firma Kunzmann in Dasing. Metallene Tanks ragen hier etwa vier Meter in die Höhe. Kleine Zettel verraten, was darin lagert: Dornfelder, Merlot, Chardonnay. Neben den Tanks stapelt ein Mitarbeiter Säcke voll Gewürzmischung, die dem Wein später beigemischt werden. Es riecht nach Zimt, Karadamom, Nelken. Die genaue Zusammensetzung: geheim.

Seit über 60 Jahren verarbeitet die Firma Kunzmann auf diese Weise Wein zu Glühwein. Das Geschäft mit dem liebsten Adventsgetränk der Deutschen läuft gut. Die Nachfrage ist über die vergangenen Jahre gestiegen. Auch, weil Hersteller wie Kunzmann ihr Angebot vergrößern.

