13:45 Uhr

Airbus will gut 1400 Beschäftigte in Süddeutschland einstellen

Plus An den Standorten Donauwörth und Manching sollen jeweils 500 zusätzliche Beschäftigte hinzukommen. Doch die Suche nach Expertinnen und Experten wird schwer.

Von Stefan Stahl

Nach der härtesten Krise des Airbus-Konzerns und einem massiven Personalabbau hat der Luftfahrt-Konzern den Job-Schalter umgelegt. Nun will das deutsch-französisch-spanische Unternehmen in diesem Jahr weltweit etwa 13.000 Beschäftigte anheuern. Airbus mit insgesamt rund 134.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern plant für Deutschland und Frankreich die Einstellung von jeweils 3500 externen Kandidatinnen und Kandidaten. Arbeitsdirektor Marco Wagner kündigte am Mittwoch an, dass allein bei Airbus Helicopters in Donauwörth 500 zusätzliche Frauen und Männer dazukommen sollen. Die Erfolgsgeschichte des größten deutschen Hubschrauber-Standortes geht weiter. Schon im vergangenen Jahr konnte dort die Zahl der Stellen um etwa 200 erhöht werden. In Donauwörth arbeiten für Airbus rund 7000 Menschen, wenn man zur Zahl der fest angestellten Kräfte die der Leiharbeiter hinzurechnet.

