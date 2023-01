Warum die Lufthansa ITA übernehmen will

Die Lufthansa hat Italien schon länger im Blick. Nun hat sie ein Angebot gemacht, um sich an der Nachfolgegesellschaft von Alitalia zu beteiligen. Warum ITA attraktiv sein könnte.

In Bayern muss man diesen Einstieg vermutlich eher nicht erklären, wo Italien als Sehnsuchtsort gleich nach dem Biergarten genannt wird. In der Luftfahrt-Industrie gelten allerdings andere Maßstäbe als der Fernweh-Faktor. Weshalb also greift die Lufthansa nach der italienischen Luftfahrtgesellschaft ITA, der Nachfolgerin von Alitalia, vormalige Fluglinie der Päpste?

Kurzer Rückblick: Vergangene Woche hatte die Deutsche Lufthansa AG öffentlich bekannt gemacht, was die Branche schon länger erwartet hatte: Sie will sich an der italienischen Nationalfluglinie ITA Airways (Italia Trasporto Aereo) beteiligen. Zunächst soll den Unternehmensangaben zufolge ein Minderheitsanteil erstanden werden. Zugleich aber will man Optionen zum Kauf von mehr, also dem Rest, vereinbaren. Ein entsprechendes Angebot habe man beim italienischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen hinterlegt.

Der italienische Markt ist sehr attraktiv für die Lufthansa

Den Grund für das Übernahmeinteresse nennt man auch: "Für die Lufthansa Group ist Italien außerhalb ihrer Heimatmärkte und nach den USA der wichtigste internationale Markt." Die Wirtschaft des Landes sei stark exportorientiert und deshalb auch für den Geschäftsreiseverkehr von "großer Bedeutung". Und bei Privatreisenden stehe das Mittelmeerland als Urlaubsdestination eben unter den Top-Zielländern in Europa. Siehe oben. Sehnsuchtsort.

Gerald Wissel, Inhaber des Luftfahrt-Beratungsunternehmens Airborne Consulting in Hamburg, beschreibt die Motivation der Lufthansa, die alle Staatshilfen aus der Corona-Zeit zurückgezahlt hat, so: "Der italienische Markt ist wahnsinnig attraktiv. Italien gehört mit seinen rund 60 Millionen Einwohnern zu den größten Ländern der EU. Zudem löst man ITA aus einer Wettbewerberkonstellation - dem Sky Team - heraus und könnte es in den Verbund der Star Alliance aufnehmen."

ITA, sagt der Branchenexperte, sei inzwischen so klein, dass sie alleine kaum bestehen könne. Für die Lufthansa heißt es also: "Wenn wir sie nicht kaufen, kauft sie jemand anders." Zugleich müssen sich die Lufthansa aber die Frage stellen, wie sie sich - sollte der Übernahmeflug glücklich landen - künftig aufstellen möchte. "Will die Lufthansa ihre Töchtergesellschaften wie Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Brussels Airlines oder Air Dolomiti im Wettbewerb gegeneinander laufen lassen? Oder will man sich eher wie ein großer europäischer Luftfahrkonzern aufstellen, in dem sich die einzelnen Fluglinien ergänzen."

Auch Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, sieht den Lufthansa-Einstieg bei ITA als "grundsätzlich" richtigen Schritt an. Denn: "Rom ist ein guter Hub für den Flugverkehr nach Afrika. Die Lufthansa kann diesen Hub aus Mittel- und Nordeuropa mit Passagieren bedienen.“ Zudem meint er: "Der Einstieg bei ITA ist die logische Konsequenz der Strategie von Carsten Spohr, Lufthansa zur führenden Airline-Gruppe in Europa zu machen." Der Einstieg bei ITA folge einem "erprobten und funktionierenden Drehbuch" aus vergangenen Übernahmen. Die Lufthansa müsse aber aufpassen, dass die Transaktion "nicht zu viele interne Ressourcen" binde, die anderswo benötigt würden. Er ist aber zuversichtlich: "Wir vertrauen auf die Erfahrung des Lufthansa-Managements.“

Die ITA war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Corona-Krise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seit seinem Start ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Mit rund 4000 Beschäftigten hat sie in ihrem Stammland einen Marktanteil von rund 20 Prozent.

Lufthansa hat keine Summen für ihr Angebot genannt. In verschiedenen Medien hatte es geheißen, dass es zunächst um einen Anteil von 40 Prozent gehe, für den zwischen 200 Millionen und 350 Millionen Euro fällig werden könnten. (mit dpa)