Tausende neue Jobs und Italien-Deal: Deutschlands größte Airline gibt 2025 Gas

Die Lufthansa plant 2025 große Schritte in Richtung Wachstum und Internationalisierung: Deutschlands größte Airline will weltweit rund 10.000 neue Stellen schaffen, davon etwa die Hälfte im Heimatland.

Mit der Joboffensive zielt das Unternehmen darauf ab, nicht nur den Personalbedarf in der Kabine und den Cockpits zu decken, sondern auch in technischen Berufen, der Verwaltung sowie bei den Bodenservices Verstärkung zu finden. Mitunter für Pilotinnen und Piloten bietet sich eine Chance: 800 neue Jobs in den Cockpits sollen entstehen.

Lufthansa will 2025 wachsen – weniger neue Jobs in Kerngesellschaft

Obwohl die geplante Zahl der Neueinstellungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3000 zurückgeht, wird die Gesamtzahl der Mitarbeitenden durch diesen Schritt wachsen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf einen Sprecher. Aktuell arbeiten bei der Lufthansa-Gruppe, Europas umsatzstärkstem Luftfahrtkonzern, über 100.000 Menschen in 90 Ländern.

Weniger Einstellungen als im Vorjahr wird es jedoch bei der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines geben, die gerade das Sparprogramm „Turnaround“ durchläuft. Über 2000 Mitarbeitende sollen allein bei der Techniksparte starten, Austrian Airlines und Eurowings suchen jeweils etwa 700 Beschäftigte.

Personalvorstand Michael Niggemann unterstreicht in einer veröffentlichten Mitteilung die Attraktivität der Lufthansa als Arbeitgeber: „Allein im vergangenen Jahr haben uns konzernweit 350.000 Bewerbungen erreicht.“ Außerdem seien mehr als 13.000 neue Jobs besetzt worden.

Lufthansa vollzieht offenbar Einstieg bei ITA Airways

Neben den ehrgeizigen Plänen auf dem Arbeitsmarkt rückt auch die internationale Expansion der Lufthansa ins Rampenlicht: Nach mehrjährigen Verhandlungen steht der Einstieg bei der italienischen ITA Airways offenbar kurz bevor.

Nach dpa-Informationen soll der Deal am Montag, dem 13. Januar, offiziell werden. Eine Bestätigung seitens des Unternehmens oder der italienischen Regierung steht zwar noch aus, Konzernchef Carsten Spohr stellte jedoch diesen Termin in Aussicht. Die Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

Für eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro sichert sich Lufthansa zunächst 41 Prozent der Anteile an der Nachfolgerin, die Ende 2021 aus der früheren Krisenairline Alitalia hervorging. Perspektivisch könnte die Airline bis 2033 komplett übernommen werden, sofern die finanziellen Ziele erreicht werden. Der Gesamtwert der Übernahme wird auf 830 Millionen Euro geschätzt.

Lufthansa plant Übernahme – EU macht strenge Auflagen

Der Weg zur vollständigen Integration von ITA Airways ist dem Bericht zufolge mit Hürden versehen. Die EU-Kommission hat strenge Auflagen verhängt, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. Demnach muss die Lufthansa unter anderem Start- und Landerechte in Mailand und Rom abgeben, die künftig von Wettbewerbern wie Easyjet genutzt werden.

Icon Vergrößern Ita Airways soll bis zum Jahr 2033 vollständig durch die Lufthansa übernommen werden. Foto: Massimo Insabato/Mondadori Portf, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ita Airways soll bis zum Jahr 2033 vollständig durch die Lufthansa übernommen werden. Foto: Massimo Insabato/Mondadori Portf, dpa (Archivbild)

Zudem wurden Vereinbarungen mit anderen europäischen Airlines wie Air France-KLM und IAG (dazu gehören unter anderem British Airways und Iberia) getroffen, um Passagiere aus Italien künftig bevorzugt zu den entsprechenden Drehkreuzen zu leiten.

