Tarifverhandlungen bei Lufthansa: Drohen im Sommer Streiks?

Noch immer konnte sich die Lufthansa nicht mit ihren Stammpiloten einigen. Die Tarifverhandlungen gehen weiter – und die Streikgefahr steigt.

Die Lufthansa und ihre etwa 500 Stammpiloten befinden sich noch immer im Dauerkonflikt. "Wir sind jetzt wieder in ganz normalen Tarifverhandlungen", heißt es bei dem Unternehmen ebenso wie bei der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), nachdem vertrauliche Gespräche im "geschlossenen Raum" ohne Ergebnis beendet worden sind. Damit steigt die Streikgefahr im Sommer deutlich, auch wenn VC-Tarifvorstand Marcel Gröls betont: "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir ohne Streiks auskommen."

Tarifstreit zwischen Lufthansa und Vereinigung Cockpit: Keine Streiks bis Ende Juni

Bis Ende Juni gilt die Friedenspflicht. Bis dahin laufen die Tarifgespräche weiter, die Partner haben Verhandlungstermine vereinbart. Klar ist aber, dass die VC ihre noch nicht öffentlich kommunizierten Forderungen hochtreiben wird, nachdem sie mit ihren Ideen zur strategischen Ausrichtung des größten Luftverkehrkonzerns Europas offenbar nicht durchgedrungen ist.

Die Gewerkschaft will ihren Einflussbereich bei der Lufthansa-Kerngesellschaft über den Konzerntarifvertrag (KTV) erhalten und für ihre Mitglieder gute Karrierechancen sichern. Das funktioniert nur, wenn der Geltungsbereich des Tarifs nicht weiter zusammengedampft wird. Die VC hatte sich in der Vergangenheit in einem Extra-Vertrag die Zahl von 325 Flugzeugen, die ausschließlich mit KTV-Piloten besetzt werden durften, zusichern lassen. Während der Corona-Flaute hatte die Lufthansa diesen Vertrag gekündigt. Im "geschlossenen Raum" wurde dann offenbar keine Nachfolgeregelung gefunden.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr treibt unterdessen die Planungen für den neuen Flugbetrieb "City Airlines" wieder voran, der perspektivisch die Lufthansa-Zulieferflüge an die Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen könnte. Damit würde der Kuchen der VC-Piloten kleiner und eine bessere Bezahlung der Co-Piloten, die dann immer länger auf ihre Beförderung zum Kapitän warten müssten, ist eines der ersten Ziele der VC. Die Tarifkommission hat zudem zahlreiche Details zur Arbeitszeit auf die Agenda gesetzt, wie sie in einem Podcast erläuterte.

Lufthansa-Piloten: Vereinigung Cockpit wohl zu Streiks bereit

Dass die VC zu Streiks bereit ist, müsste der Lufthansa-Geschäftsführung klar sein. Vor dem nur zehn Monate währenden Stillhalteabkommen hatte die Gewerkschaft am 2. September 2022 den Betrieb lahmgelegt und 800 Flüge verhindert. Zudem hat die VC bereits konkret mit einer weiteren, längeren Streikrunde gedroht. Die Lufthansa wollte vorläufig die Gemüter beruhigen und hatte die Grundgehälter der Piloten in zwei Schritten um 980 Euro erhöht, was je nach Einkommensstufe zwischen 5,5 und 20 Prozent mehr bedeutete. Die VC wollte ursprünglich einen automatisierten Ausgleich oberhalb der gegenwärtigen Inflation.

Lufthansa sucht händeringend fliegendes Personal

Die Lufthansa war ihren wichtigsten Angestellten im Herbst mit der Einrichtung des "geschlossenen Raums", aus dem tatsächlich nichts nach außen gedrungen ist, weit entgegengekommen. Hier konnte vergleichsweise frei gesagt und diskutiert werden, was einer Gewerkschaft in öffentlicher Debatte sonst schnell als unzulässiges Tarifziel ausgelegt würde. So ist es der VC bereits einmal im Jahr 2015 gegangen, als das Landesarbeitsgericht Hessen einen Pilotenstreik wegen unzulässiger Ziele stoppte. Seitdem sind die Piloten in ihren öffentlichen Äußerungen extrem vorsichtig.

Seit Herbst haben sich die äußeren Umstände für die Piloten nicht verschlechtert. Angeblich bezahlen die Gesellschaften in den USA erfahrenen Kapitänen nach der überstandenen Corona-Flaute bis zu 500.000 Dollar im Jahr. Die Lufthansa sucht händeringend fliegendes Personal, während die ersten Boomer-Jahrgänge in Rente gehen. Das Unternehmen benötige künftig jährlich 500 neue Jungpiloten und Pilotinnen, bestätigte Ausbildungschef Matthias Spohr angesichts der stabilen Nachfrage und den guten geschäftlichen Aussichten. Bislang waren es zwischen 150 und 300. (mit dpa)