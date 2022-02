Lufthansa und TUI: Hohe Buchungszahlen für Urlaubssaison

Viele hoffen auf einen Sommer mit niedrigen Corona-Zahlen. Deshalb gehen die Urlaubsbuchungen bei Reiseveranstaltern wie Lufthansa und TUI in die Höhe.

Trotz Rekordzahlen bei den Corona-Werten in Deutschland, planen die Menschen ihren Sommerurlaub. Denn Experten zufolge könnte sich die Lage balkd entspannen, wie auch schon in den beiden Jahren zuvor während des Sommers. Vor diesem Hintergrund registrieren der Reiseveranstalter TUI und Lufthansa, die Deutschlands größte Airline, derzeit starke Buchungszahlen für die kommende Urlaubssaison.

So sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister in einem Interview mit der Bild am Sonntag, der Konzern sehe derzeit eine "stark steigende Nachfrage nach Urlaubsflügen für Ostern, Pfingsten und auch für den Sommer". Die Reiselust sei groß und es gebe einen "enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie".

Tourismus im Sommer: Lufthansa plant Extraflüge

Die Lufthansa nahm deshalb sogar Extraflüge in ihr Angebot auf: von Frankfurt am Main nach Palma de Mallorca, Faro an der Algarve, Madeira sowie Larnaka auf Zypern. Die Reiselust führt zu Rekorden. Buchungen auf einzelnen touristischen Strecken in Europa seien schon dreimal so hoch wie vor der Pandemie, sagte Hohmeister. Um die hohe Nachfrage ausreichend bedienen zu können, sei etwa der Einsatz eines Jumbojets mit 350 Plätzen für Mallorca-Flüge geplant.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

TUI: erstmals wieder alle Partnerhotels auf Mallorca

Auch das weltgrößte Tourismusunternehmen, TUI, berichtet von Entwicklungen auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Auf Mallorca bietet der Veranstalter dem Bericht zufolge erstmals seit 2020 wieder alle der rund tausend Partnerhotels an. TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumer sagte der "Bild am Sonntag", die "Sehnsucht nach Sonne und Meer" stimuliere derzeit auch die kurzfristige Nachfrage für das Mittelmeer.

Am Freitag seien die ersten eigenen Maschinen wieder nach Mallorca gestartet – und das vier Wochen früher als in den Jahren zuvor, sagte Baumer der Zeitung. Besonders gefragt sei derzeit auch Griechenland. "Hatten wir vor der Pandemie konzernweit rund 2,8 Millionen Gäste auf den Inseln der Ägäis, so rechnen wir dieses Jahr mit über drei Millionen Urlaubenden."

Lesen Sie dazu auch

Der Reisekonzern TUI teilte vor wenigen Tagen mit, noch vor dem vollen Comeback des Urlaubsgeschäfts einen ersten Teil der Corona-Staatshilfen zurückzuzahlen. Rund 700 Millionen Euro sollen zum 1. April wieder abfließen, kündigte Vorstandschef Fritz Joussen am vergangenen Dienstag an.