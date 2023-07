Verdi fordert Inflationsausgleich für Lufthansa-Mitarbeiter – Aktion in München

Verdi fordert sofort eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro für Lufthansa-Beschäftigte. Um Druck zu machen, plant die Gewerkschaft auch eine Aktion am Münchner Flughafen.

Die Gewerkschaft Verdi will mit einem Aktionstag Druck bei der Lufthansa machen, damit der Konzern sofort 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie an seine Beschäftigten auszahlt. Die Lufthansa habe zu der schon länger erhobenen Forderung bislang kein Angebot vorgelegt.

Verdi plant Aktionstag für Lufthansa-Mitarbeiter am Donnerstag

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fluggesellschaft in Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf sind am Donnerstag zu einer Versammlung aufgerufen. Das teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Beschäftigte der Lufthansa sollen Passagiere informieren und mit großen Bannern auf ihr Anliegen aufmerksam machen.

Bei der Aktion handele es sich um eine Pausen- und Freizeitaktion. Für den betroffenen Tarifvertrag zwischen Verdi und der Lufthansa gilt bis zum Jahresende eine Friedenspflicht. Warnstreiks sind erst danach wieder möglich. Laut einem Verdi-Sprecher würden keinerlei betriebliche Funktionen beeinträchtigt.

Lufthansa: Verdi fordert seit Monaten Inflationsausgleich

Bereits seit Monaten, seit sich für den Konzern die unerwartet schnelle Rückkehr in die Gewinnzone abzeichnete, besteht die Forderung von Verdi nach einem Inflationsausgleich. Die Lufthansa hatte die Forderung zunächst abgelehnt und auf spätere Tarifverhandlungen verwiesen. Nach den Vorgaben der Bundesregierung ist es bis Ende 2024 möglich, den Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von bis zu 3000 Euro zu gewähren.

Doch Verdi will die Zahlung schon im laufenden Sommer durchsetzen. "Die Lufthansa hat verlernt, in die DNA des Konzerns, in das Personal, zu investieren", sagte Verdi-Konzernbetreuer Marvin Reschinsky. "Besonders in Zeiten, in denen der Kranich seinen Passagieren nicht den gewohnten Service bieten kann, ist die Motivation des Personals das A und O." Die Lufthansa äußerte sich zunächst nicht dazu. (mit dpa)

