Flughafen Stuttgart mit 9,1 Millionen Fluggästen 2024

Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,1 Millionen Passagiere gezählt, wie das Unternehmen mitteilte. Die sei ein Plus von über acht Prozent gewesen. Im Jahr 2023 zählte der Regionalflughafen 8,4 Millionen Fluggäste.

Vor Corona waren noch gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. Diese Zahl wird der Airport jedoch auch in diesem Jahr nicht erreichen. Der Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG), Ulrich Heppe, sagte, auch in diesem Jahr würden viele Menschen ins Flugzeugsteigen, um Freunde, Familie und andere Länder zu besuchen. Für das Jahr 2025 rechnete Heppe mit einem Zuwachs von rund fünf Prozent, also mit etwa 9,6 Millionen Fluggästen.