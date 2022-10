Streit um Preise: Mars beliefert viele deutsche Supermärkte nicht mehr

Mars stellt zahlreiche Lieferungen an Discounter in Deutschland ein. In den Regalen der deutschen Supermärkte könnten bald einige beliebte Produkte fehlen.

Produkte von Mars dürften in einigen deutschen Supermärkten zeitnah rar werden und bald womöglich gar nicht mehr in den Regalen zu finden sein. Der US-Konzern hat zahlreiche Lieferungen gestoppt. Das betrifft sowohl Filialen von Rewe, des Discounters Penny und Märkte des Edeka-Verbundes mit Netto und Marktkauf. Neben Süßigkeiten ist Mars in Deutschland auch für andere Produkte wie Tiernahrung bekannt.

Lieferstopp von Mars: Streit um Preise mit Supermärkten

Grund für den Lieferstopp von Mars ist ein Streit um die Preise. Die Supermärkte wollen die Preise nicht zahlen, die der US-Konzern neuerdings aufruft. Rewe sieht "derzeit keine Basis, die seitens Mars gefordete Preiserhöhungen zu akzeptieren" erklärte ein Sprecher der Rewe-Gruppe. Edeka äußert sich hingegen nicht zu laufenden Verhandlungen mit einzelnen Markenherstellern.

Die Preise für die Produkte in den Supermärkten werden grundsätzlich in Jahresgesprächen bestimmt. In diesen verhandeln die Hersteller mit den Händlern über Preis, Werbeaktionen und Liefermengen. Die Preise werden also regelmäßig angepasst. Es kommt dabei immer wieder vor, dass keine Einigung erzielt werden kann. So beispielsweise bei der "Berliner Luft". Mehrere Supermarktketten hatten bei dem kultigen Pfefferminzlikör Preiserhöhungen von Hersteller Schilkin nicht akzeptiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Mars stoppt Lieferungen: Steigende Kosten als Grund für Lieferstopp

Mars begründet die höheren Forderungen beim Preis mit steigenden Kosten bei Produktion und Lieferung. Hintergrund ist, dass der US-Konzern in den letzten Jahren immer wieder mit deutschen Händlern in Konflikt geraten ist.

Der neuerliche Streit um die Preise wurde in der Tagesschau thematisiert. In der Sendung wird Mars wie folgt zitiert: "Unsere Industrie bewegt sich, wie viele andere Branchen, in einem volatilen Umfeld, das unter umfassendem Inflationsdruck steht. Während wir steigende Kosten so weit wie möglich intern auffangen, ist jedoch ein gewisses Maß an Preisanpassung nötig." Dem Konzern sei demnach bekannt, dass einige Produkte in deutschen Supermärkten nicht mehr verfügbar sind.

Produktpalette von Mars in deutschen Supermärkten

Welche Produkte von dem Lieferstopp von Mars betroffen sind, wurde zunächst nicht bekannt. Bei einem Blick auf die Produktpalette des Nahrungsmittelkonzerns, die in Deutschland angeboten wird, wird aber schnell klar, dass bald einige beliebte Produkte in den Regalen fehlen könnten.

Lesen Sie dazu auch

Mars Schokoriegel

Snickers

Twix

Bounty

Skittles

M&Ms

Whiskas

Pedigree

Kitekat

Miracoli

Ben's Original

Wrigley's Extra Airwaves

Mars stellt einen der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt dar. Der Umsatz beläuft sich auf rund 35 Millionen US-Dollar im Jahr.