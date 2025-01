Maul- und Klauenseuche: Bauern nach Importverboten in Sorge

Vier Tage sind vergangen, seit in einer Herde Wasserbüffel in der brandenburgischen Stadt Hönow bei Berlin die Maul- und Klauenseuche, kurz MKS, ausbrach. Innerhalb kurzer Zeit schlug der Ausbruch der Seuche in ganz Europa große Wellen. Nun fürchten vor allem Bauern um mögliche Folgen.

Mehrere Länder verhängen Importverbote gegen Deutschland

So hat Großbritannien inzwischen ein Importverbot für gefährdete Huftiere aus Deutschland verhängt. Dazu zählen unter anderem Rinder, Schweine und Schafe. In die Niederlande dürften keine männlichen Kälber aus Deutschland mehr gebracht werden, sagte der Thüringer Bauernpräsidenten Klaus Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Und auch Südkorea schließt entsprechende Produkte aus Deutschland aus.

All das führt zu Unruhen unter den Landwirten. „Die Angst ist riesig“, sagt Markus Drexler, Sprecher des Bayerischen Bauernverbandes. Ein großes Problem sei, dass Deutschland seinen Status als Land ohne Maul- und Klauenseuche verloren habe. Dadurch seien Verwerfungen auf dem Markt zu befürchten, die wiederum ein Überangebot und einen Preiskampf nach sich ziehen, sagt Drexler.

Aus Vorsorge wurden in Berlin zwischenzeitlich außerdem Zoo und Tierpark geschlossen. Der Zoo in Leipzig hat sein Streichelgehege geschlossen, berichtet die Leipziger Volkszeitung. Auf der Agrarmesse Grüne Woche, die am Freitag in Berlin startet, werden zudem keine Rinder, Schafe, Ziegen und Alpakas gezeigt.

Maul- und Klauenseuche für den Menschen ungefährlich

Hintergrund der Importverbote und Schließungen ist die extreme Ansteckungsgefahr für Tiere. Für den Menschen geht von der Krankheit allerdings keine Gefahr aus. Auch der Verzehr von pasteurisierter Milch, daraus hergestellten Milchprodukten oder Fleisch von erkrankten Tieren, ist laut des für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Loeffler-Institut nicht gefährlich.

Weitere MKS-Fälle sind in unmittelbare Nähe zum Ausbruchsort in Hönow bisher nicht aufgetreten. Nun soll ein von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) ins Leben gerufener Krisenstab mit Mitgliedern aus den Agrarministerien von Bund und Ländern die Ursachen des Seuchenausbruchs klären. (mit dpa)