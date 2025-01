Damit der Aufzug sicher ist: Wie Mayr Antriebstechnik zum Marktführer für Aufzugbremsen wurde

Wir fahren tagtäglich damit und machen uns häufig kaum Gedanken. Weil wir darauf vertrauen, dass wir sicher ankommen. Dabei befinden wir uns im Laufe der Fahrt in immer größerer Höhe, über einem Abgrund. „Keiner, der in einen Aufzug steigt, möchte ein Problem erleben“, sagt Ferdinand Mayr, 42. Dass dies nicht passiert, dafür sorgt der Betrieb seiner Familie. Das Unternehmen Mayr Antriebstechnik stellt Sicherheitsbremsen her. Sie sind unverzichtbar für Fahrstühle, aber auch Rolltreppen. Die Zweikreis-Bremsen des Unternehmens gewährleisten die Sicherheit der Fahrgäste nicht nur im Normalbetrieb, sondern auch, wenn Unerwartetes passiert. Bei Betriebsstörungen oder wenn der Strom ausfällt. Die Bremsen müssen auch dann die nötige Bremskraft aufbringen. Hier sind Zuverlässigkeit und Präzision gefragt. Damit überzeugt Mayr Antriebstechnik weltweit.

Die Bremsen finden sich in spektakulären Bauprojekten wie dem World Financial Center in Shanghai, einem 492 Meter hohen flaschenöffnerförmigen Wolkenkratzer. Stolz ist man auch, den gläsernen Außenaufzug im chinesischen Zhangjiajie-Nationalpark ausgerüstet zu haben, der Besucher 326 Meter auf den Gipfel eines Sandstein-Plateaus befördert. Häufig sind die Bremsen aber auch in alltäglichen Projekten verbaut, sie begegnen uns in den Aufzügen von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Wohnanlagen, weil sie besonders leise arbeiten.

Mayr Antriebstechnik hat schon das World Financial Center in Shanghai ausgestattet, hier links im Bild.

Ferdinand Mayr ist in dem markanten, runden Firmengebäude in Mauerstetten bei Kaufbeuren anzutreffen, das an die Form der Sicherheitskupplungen erinnert, für die das Unternehmen bekannt ist. Ihm ist bewusst, dass die Bauteile, die von hier kommen, für die Bürgerinnen und Bürger im Alltag nicht zu sehen sind. „Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Hidden Champion“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. „Hidden“, also „versteckt“, weil die Teile des Unternehmens in Aufzügen, Krananlagen, Maschinen und anderen technischen Anlagen verbaut sind, ohne dass man sie von außen sieht. Und „Champion“, weil sich das Unternehmen mit derzeit rund 1350 Mitarbeitern zu einem Weltmarktführer für Antriebstechnik entwickelt hat, unter anderem zum größten unabhängigen Lieferanten für Aufzugbremsen.

Ur-Ur-Großvater Christian Mayr gründete 1897 eine Mühlschreinerei

Dieser Erfolg war nicht abzusehen, als Ferdinand Mayrs Ur-Ur-Großvater Christian Mayr das Unternehmen im Jahr 1897 als Mühlschreinerei in Kaufbeuren gründete. Der Sohn einer Bauernfamilie fertigte Transmissionsriemen und Riemenscheiben, die immer häufiger benötigt wurden, weil in den Mahl-, Säge- und Papiermühlen der Umgebung Dampfmaschinen die Wasserräder ergänzten. Der Betrieb wächst, gerät in die Wirren der Weltkriege und produziert in den 40er Jahren der Firmenchronik zufolge auch Teile für Rüstungsgüter, bleibt aber immer in Familienhand. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind Kuhstriegel und Jauchepumpen gefragt, bald außerdem Werkzeuge zur Metall- und Glasbearbeitung, als in Neugablonz eine neue Industrie für die Herstellung von Schmuck entsteht.

Das Unternehmen Mayr Antriebstechnik startete in Kaufbeuren als Mühlschreinerei.

Eine Schlüsselrolle in der jüngeren Firmengeschichte kommt Fritz Mayr zu. Der Enkel des Gründers kehrt 1947 aus Kriegsgefangenschaft zurück, studiert Maschinenbau und bekommt eine Anstellung bei WMF im württembergischen Geislingen. Sein Erfindergeist wird dort nicht nur geschätzt. Als Fritz Mayr in den Familienbetrieb wechselt, merkt er bald, dass sich der technische Wandel nicht aufhalten lässt. „In der Papierindustrie war es nur eine Frage der Zeit, bis man die Transmissionen mit Motoren ersetzt“, erinnert er sich später. Neue Produkte mussten her. Der Durchbruch gelang ihm mit einer Kupplung für Gehäuselüfter. Bei Verschmutzungen blockierten häufig die Räder, der Motor brannte durch. Die von ihm entwickelte Sicherheitskupplung löste dieses Problem und ging 1963 in Serie. Es war die Basis für den weiteren Aufstieg der Firma.

Technik von Mayr Antriebstechnik auf in der Bayerischen Staatsoper im Einsatz

Ohne dass sie es bemerken, profitieren heute Theaterbesucher von der Technik aus Mauerstetten. In Theatern und Opernhäusern bewegen sich Kulissen und Bühnenbilder, schwere Lasten sind im Spiel. Damit die Sicherheit von Künstlern, Bühnentechnikern und Zuschauern gewährleistet ist, greifen viele Spielstätten auf Sicherheitsbremsen, Kupplungen und Motion-Control-Systeme von Mayr Antriebstechnik zurück, unter anderem die Bayerische Staatsoper am Max-Joseph-Platz in München. Auch für die Eröffnungsshow der Olympischen Spiele in London im Jahr 2012 nutzte man die Technik des Unternehmens.

Technik aus Mauerstetten kommt in Aufzügen, Theatern, Windkraftanlagen und mehr zum Einsatz, im Bild die Geschäftsführer Ferdinand Mayr (rechts) und Christian Illig.

Ende der 60er Jahre werden die Firmengebäude in Kaufbeuren zu eng. Das Unternehmen baut in Mauerstetten neue Hallen, bis heute ist hier der Firmensitz. Im Jahr 1984 kommt die erste Tochtergesellschaft in England hinzu, es folgen die USA, Frankreich, Italien und 1994 Polen, wo heute 400 Leute arbeiten. 2004 eröffnet Mayr in China eine Niederlassung, wo es heute rund 100 Beschäftigte sind. Doch die Exportbedingungen für die deutsche Wirtschaft werden nicht leichter, Protektionismus greift um sich. „China und die USA sind die größten Märkte der Welt, wenn diese sich abschotten, brauche ich Alternativen“, sagt Ferdinand Mayr. Vor vier Jahren hat das Unternehmen in Japan einen neuen Standort eröffnet, 2024 kam Indien hinzu. „Wir werden dieses Jahr weitere Schritte machen, die uns helfen, neue Märkte zu erschließen“, kündigt der Geschäftsführer an. „Mayr wird wachsen – die Frage ist nur wo“, fügt er hinzu. In Deutschland soll auf alle Fälle das Herz des Firmen-Know-hows bleiben, die Entwicklung. Hier sind rund zehn Prozent der 750 Beschäftigten am Standort im Allgäu tätig.

Robotik und Windkraft als moderne Geschäftsfelder

Den größten Teil macht aber auch in Mauerstetten die Produktion aus. Angeliefert werden schwere Stangen Rundstahl, an Drehmaschinen und Fräsen entstehen daraus Komponenten für Sicherheitsbremsen und Kupplungen. Teile werden lackiert, beschichtet, es riecht nach Maschinenöl, Gabelstapler flitzen durch die Gänge. „Wir haben eine hohe Fertigungstiefe“, sagt Geschäftsführer Christian Illig, 61, der seit 38 Jahren bei Mayr arbeitet – nach einer Lehre zum Industriekaufmann und Weiterbildungen zum Bilanzbuchhalter und Betriebswirt. „Eine Lehre ist immer eine gute Basis“, ist er überzeugt. Krisenresistent ist auch Mayr Antriebstechnik nicht. Doch da das Unternehmen in mehreren Bereichen aktiv ist, gleichen sich die Schwankungen aus. Trifft die schwache Konjunktur einen Bereich der Wirtschaft, läuft es in einem anderen besser.

Produziert wird ebenfalls in Mauerstetten, dazu kommen Auslandsstandorte.

Vorgestoßen ist das Unternehmen, das zuletzt sein 125-jähriges Bestehen gefeiert hat, inzwischen auch in den Bereich der erneuerbaren Energien. Windräder brauchen den Wind zur Stromerzeugung, zu starke Böen können aber die Anlage überlasten. Mayr Antriebstechnik hilft hier, die Maschinen genauso wie die Servicetechniker zu schützen. Komponenten des Unternehmens sind auch in der Robotik gefragt, wo Stromausfälle ein Risiko darstellen. Bei medizinischen Robotern müssen in dem Fall Patienten vor dem unkontrollierten Absinken des Roboterarms geschützt werden. Längst nutzt Mayr Antriebstechnik auch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Beispielweise lässt sich mit smarter Technik der Zustand der Komponenten aus der Ferne kontrollieren.

Am Ende werden alle Bremsen individuell eingestellt, damit sie später so leise wie möglich arbeiten. Im Bild Mitarbeiter Florian Niemeyer.

Ferdinand Mayr, Geschäftsführer: „Wir dürfen nicht in Schockstarre verharren“

Für Innovationen offen zu sein, darin sieht Ferdinand Mayr nicht nur das Erfolgsrezept seines Unternehmens, sondern auch einen Weg für die Erholung der deutschen Wirtschaft „Wir müssen Offenheit generieren“, sagt er. Die Offenheit beginnt im Kopf. „Wir müssen die Chancen der sich verändernden Zeit sehen und dafür die Fähigkeiten unserer Ingenieure in Deutschland nutzen“, ist er überzeugt. „Wir dürfen nicht in Schockstarre verharren, wenn Donald Trump vor der Tür steht. Die anderen Volkswirtschaften rennen uns nach – und sie sind sehr schnell“, mahnt er.

Das runde Büro- und Tagungsgebäude in Mauerstetten gehört heute zum Firmensitz.

Günstig produzieren – in akzeptabler Qualität, dass könnten inzwischen auch andere Länder, sagt der Unternehmer. „Die Aufholjagd anderer Länder zu unterschätzen, ist der größte Fehler, den man machen kann.“ Trotzdem sieht er in der Konkurrenz einen großen Nutzen: „Wir brauchen Sparringspartner.“

Konkurrenz ist der Grund, sich anzustrengen und Neues zu schaffen.