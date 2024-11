Mehr Geld verdienen: Neue Minijob-Grenze wird ab Januar 2025 gültig

Die Nachteile der Minijobs werden offenbar, wenn diese Beschäftigten in Rente gehen wollen. Dann bleibt wohl nur die vom Staat finanzierte Grundsicherung. Zuverdienst, kurzfristige Beschäftigung und Geringverdienst für Studenten etc. sind okay, dafür ist das System eigentlich gemacht. Aber wer durch mehrere Minijobs seinen Lebensunterhalt finanziert und glaubt, der Steuer und Sozialversicherung ein Schnippchen zu schlagen, wird am Ende der Verlierer sein. Für den Arbeitgeber ist es günstig, wenig bzw. eine Pauschale in die Sozialkassen zu entrichten (außerdem keine Abgabe an Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung), aber der Gesellschaft und letztendlich dem Beschäftigten tut man mit diesem System keinen Gefallen.