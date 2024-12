Süsser-Abschied bei Kabel eins - drei neue Köche ab Januar

Für viele Kult am frühen Abend: die werktägliche Dokusoap «Mein Lokal, Dein Lokal» bei Kabel eins, in der wöchentlich fünf Restaurants aus einer Stadt gegeneinander antreten. Am heutigen Freitag läuft nach seiner letzten Woche die letzte Ausgabe mit Mike Süsser, der jahrelang der Kopf der Sendung gewesen ist.

Ab dem neuen Jahr hat Süsser (53) laut Kabel eins die Nachfolger Christian Henze (56), Ali Güngörmüs (48) und Robin Pietsch (36). «Die drei neuen Köche übernehmen ab 6. Januar "Mein Lokal, Dein Lokal" im Wechsel als Hosts.» Die erste Woche bestreite dann Pietsch.

Für das TV-Format, in dem stets der Ruf der teilnehmenden Restaurants auf dem Spiel steht und Gastronomen viel von sich preisgeben, ist das eine große Veränderung. Süsser hatte in den letzten Jahren eine Fan-Gemeinde gewonnen. Laut Kabel eins läuft die Sendung «sehr erfolgreich im Vorabend», erziele Reichweiten bis zu 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

«Mein Lokal, Dein Lokal» läuft montags bis freitags um 17.55 Uhr bei Kabel eins. Ab 2025 wird das Format von der Just Friends Productions GmbH produziert. Für Fans des bisherigen Hosts gibt es Trost: Süsser wird weiterhin immer wieder in Wiederholungen des Dokutainment-Formats auftauchen.