Das wird sich am Allgäu-Airport in Memmingen verändern

Zu Stoßzeiten wird es eng am Flieger.

Plus Vom Flughafen bei Memmingen starteten und landeten 2022 fast zwei Millionen Passagiere. Weil das Wachstum weitergeht, stößt die Struktur zeitweise an Grenzen. Was geplant ist.

Mehr Passagiere, mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, mehr Gewinn: Der Memminger Flughafen wächst. Die Zahlen für das vergangene Jahr hat die Betreibergesellschaft jetzt vorgelegt. 2,4 Millionen Euro Gewinn weist die Bilanz für 2022 aus, bei einem Umsatz von 21,8 Millionen Euro. Dabei wurde aber auch klar: Der Allgäu-Airport stößt in einigen Bereichen an seine Grenzen – zumal heuer mit 2,4 Millionen Fluggästen gerechnet wird. Das wären etwa 400.000 mehr als im vergangenen Rekord-Jahr.

Das Wachstum stellt die Betreiber vor Herausforderungen. Baulich, weil mehr Flugzeuge, Passagiere und Gepäck abgefertigt werden müssen. Aber auch beim Personal. Gerade in Stoßzeiten, wenn mehrere Flieger nahezu zeitgleich starten oder landen, werde es jetzt schon eng, sagt Flughafen-Aufsichtsratsvorsitzender Gerhard Pfeifer. Dabei hat der Airport allein in der Abfertigung das Personal von 80 auf jetzt 130 Mitarbeiter innerhalb eines Jahres aufgestockt. Insgesamt gebe es am Airport derzeit 30 offene Stellen.

