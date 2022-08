Mindelheim

vor 35 Min.

Warum die Mindelheimer Firma Grob hunderte Arbeitsplätze schafft

Plus Als das Unternehmen noch gute Geschäfte mit dem Bau von Anlagen für Verbrennungsmotoren machte, steuerten die Verantwortlichen schon 2016 auf E-Mobilität um. Das zahlt sich aus.

Von Stefan Stahl

In der Geschichte der Mindelheimer Grob-Werke spielen Tausender-Sprünge eine wichtige Rolle. Als am Stammsitz in Mindelheim die Schwelle von 2000 Beschäftigten überschritten wurde, fingen die Diskussionen an. Der frühere und 2016 im Alter von 90 Jahren verstorbene Firmen-Inhaber Burkhart Grob stellte sich mit seiner Führungsriege die Frage: Ist das nun die ideale Größe für einen Maschinenbau-Betrieb oder sollte die Firma weiterwachsen?

