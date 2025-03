Dieses Mertinger Unternehmen macht aus Müll Energie – und will noch mehr erreichen

Weil es etwas noch nicht gibt, bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist. Mit dieser Devise ist Paul Schweihofer bisher gut durchs Leben gekommen und als Unternehmer sehr erfolgreich gefahren. Der 61-Jährige ist Gründer und Geschäftsführer des Bioenergiecentrums (BENC) in Mertingen im Landkreis Donau-Ries. „Wie kann man aus Abfall Energie erzeugen? Diese Frage hat mich schon immer beschäftigt“, erzählt Schweihofer in seinem Büro im Obergeschoss eines schmucklosen Nutzbaus. Durch die Fenster hinter ihm sieht man große runde Behälter, die mit grünen Kuppeln überspannt sind. Ab und an fährt ein Radlader oder ein Lastwagen durch das Bild und verschwindet wieder hinter einer Halle.

