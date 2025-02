Polen: Neuer Aussichtsturm bietet Bergpanorama

Im Südwesten Polens können Touristen einen neuen Aussichtsturm erklimmen, auf dem sie die Gipfel des Waldenburger Berglands überblicken können. Der 38 Meter hohe Turm steht auf dem Großen Wildberg (Dzikowiec Wielki) und ist zu Fuß oder über einen Sessellift erreichbar. Für Skifahrer gibt es zwei Pisten, die vom Gipfel hinabführen.

Auch fürs Gleitschirmfliegen sei der Gipfel beliebt – dessen steile Hänge seien optimal dafür, so das polnische Fremdenverkehrsamt. Außerdem gibt es eine Auswahl an Wanderwegen. Der neue Turm ersetzt seinen in die Jahre gekommenen Vorgänger und dient auch als Feuerwachturm.

Zwei Autostunden von der deutschen Grenze

Der 836 Meter hohe Berg liegt nahe Wałbrzych (Waldenburg), unweit der Grenze zu Tschechien. Die nächste Großstadt ist Breslau, rund 100 Kilometer nordöstlich. Von der deutschen Grenzstadt Görlitz sind es zwei Autostunden zum Großen Wildberg. Es gibt auch einen Bahnhof vor Ort.