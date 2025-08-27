Biete Wohnung, suche Fachkraft: Wie Unternehmen mit Mitarbeiterwohnungen punkten

Die Wohnungsknappheit ist inzwischen auch für Firmen ein Problem, die neue Mitarbeiter suchen: „Viele Unternehmen in Ballungsräumen, Unistädten oder Tourismusregionen haben wegen hoher Mieten Probleme, Mitarbeiter zu finden“, sagt Tine Fuchs, Abteilungsleiterin beim Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. „Sie machen sich deshalb immer mehr Gedanken, wie sie selber Wohnraum für ihre Beschäftigten schaffen können“, erklärt sie. Der öffentliche Dienst ist hier ein gutes Beispiel.

Alleine die Bundesanstalt für Immobilien (Bima) verwaltet 38.000 eigene Wohnungen für Beschäftigte des Bundes, für weitere 26.000 Wohnungen hat die Bima das Belegungsrecht. Aktuell sind etwa 3000 neue Wohnungen im Bau, davon alleine 1000 in München. Auf der Homepage der Bima werden bundesweit aktuell rund 40 freie Wohnungen angeboten, darunter in Mittenwald (für zehn Euro Kaltmiete/Quadratmeter), Hilpoltstein (9,20 Euro) und Veitshöchheim (6,11 Euro). Für letztere Wohnung hat die Bundeswehr das Erstbelegungsrecht.

Die Deutsche Bahn arbeitet mit Wohnungsgesellschaften zusammen

Die Deutsche Bahn arbeitet mit Wohnungsgesellschaften wie der GVG aus München oder Vonovia zusammen, die für DB-Beschäftigte besondere Bedingungen wie eine geringere Kaution einräumen. Zudem bekommen Bahnangestellte leichteren Zugang zu Wohnungsbesichtigungen und Vorrang bei der Vermietung. Auf der Website der DB Wohnen werden monatlich rund 10.000 freie Wohnungen veröffentlicht. Dort finden sich zum Beispiel Angebote aus Augsburg, Kaufbeuren, Günzburg, Memmingen und Donauwörth. Für eine 23 Quadratmeter große Single-Wohnung in Augsburg zahlt man 526 Euro inklusive, für 70 Quadratmeter in Donauwörth liegt die Gesamtmiete bei 830 Euro. „Die Mietpreisgestaltung unserer Kooperationspartner obliegt diesen losgelöst von unserer Kooperation“, sagt eine DB-Sprecherin. In München bietet die DB ihren Auszubildenden möblierte kleine Wohnungen in Appartmenthäusern an, für 20 Quadratmeter zahlt man zwischen 813 und 1124 Euro inklusive.

Deutlich günstiger sind die Mieten des Azubiwerks München, eine Initiative der Landeshauptstadt, des Kreisjugendringes und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. 2019 wurde in München das erste Haus mit Appartments für Auszubildende der Stadt München eröffnet, in dem auch weitere Arbeitgeber ihre Azubis unterbringen können, wenn sie Belegrechte erwerben. Die monatliche Warmmiete beträgt rund 300 Euro.

Azubiwerk Hamburg als bundesweites Vorbild

Bundesweites Vorbild für dieses Modell ist das Azubiwerk Hamburg. Dort betreibt die von der Hansestadt und der Handelskammer gegründete gemeinnützige Stiftung Azubiwerk vier neu gebaute Wohnheime für Auszubildende mit Gemeinschaftsräumen und pädagogischer Betreuung.

Nathanael stammt aus dem Wendland, macht bei der Bahn eine Ausbildung zum Elektriker und wohnt seit einem Jahr in der Nähe des Hauptbahnhofs in so einem Wohnheim in einer Zweier-WG. Jeder hat ein möbliertes Zimmer, Bad und Küche teilt man sich. „Die Lage ist ideal, die 450 Euro-Monatsmiete inklusive aller Nebenkosten echt gut. Anfangs in Hamburg musste ich für ein Privatzimmer fast 700 Euro zahlen, das konnte ich mir auf Dauer nicht leisten“, sagt der 22-Jährige.

Knapper Wohnraum in Touristengebieten

München wiederum ist führend, wenn es um günstigen Wohnraum für städtische Mitarbeiter geht. Derzeit bieten die Stadtwerke München 1400 Werkswohnungen an, durch mehrere Neubauprojekte soll diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 3000 Wohnungen steigen. Der Mietpreis liegt laut Stadtwerke am unteren Ende des lokalen Mietspiegels.

Auch abseits der Großstädte ist Wohnraum oft knapp – besonders in beliebten Touristenorten. Das Kempinski Hotel Berchtesgaden hat vor zwei Jahren mehrere neu gebaute Häuser mit insgesamt 64 möblierte Appartmentwohnungen für seine Beschäftigten eröffnet, die unterhalb der lokalen Mietpreise vermietet werden. Durch dieses Angebot konnten freie Stellen besetzt werden.

Vor 50 Jahren gab es in Westdeutschland noch mehr als 450.000 Werkswohnungen, die von Konzernen wie Siemens, Daimler oder Deutsche Post für ihre Beschäftigten bereitgestellt wurden. Nach dem Verkauf solcher Wohnungen im großen Stil dürfte diese Zahl trotz zahlreicher Neubauten in den letzten Jahren – unter anderem durch die Flughafen München GmbH und die Stadt Landshut für Alleinerziehende in Heil- und Pflegeberufen - heute immer noch deutlich niedriger liegen.

Und so wirbt ZIA-Abteilungsleiterin Fuchs weiter für Mitarbeiterwohnungen, die aus Sicht noch einen weiteren Vorteil haben: „Für Arbeitskräfte aus dem Ausland muss man Wohnraum anbieten. Sie haben sonst auf dem Wohnungsmarkt kaum eine Chance, wenn sie zum Beispiel eine Schufa-Auskunft erbringen müssen.“