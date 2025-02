Erdbeben auf Santorini: Kontakt mit Reiseanbieter halten

Touristen gehen an geschlossenen Geschäften in der Stadt Fira vorbei. Die griechischen Behörden ergreifen Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die starken seismischen Aktivitäten auf der beliebten Ägäis-Ferieninsel Santorini in Südgriechenland.

Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa-tmn