Radl-Boom: Immer mehr treten in die Pedale

Die Zweirad-Branche produziert weiter auf hohem Niveau. 2021 war ein Rekordjahr. Diese Produktionszahlen werden heuer wohl nicht erreicht. Aber: Der Boom geht weiter.

Es ist auf eine Art selbsterschließend: Man kann bei 36 Grad irgendwo im Schatten herumlungern, kühler wird einem davon aber eher nicht. Eine Erfrischungsoption ist, das Radl zu benützen. Der Fahrtwind um die Nase weht recht schön. Umgekehrt ist es an kühleren Spätsommerabenden fein, wenn die in den Straßen der Stadt gespeicherte Hitze auf die erkaltenden Muskeln abstrahlt und diese wärmt. Will heißen: Der – gerne auch batteriebewehrte – Drahtesel hat viele Vorteile. Das erkennen immer mehr, weshalb der langfristige Boom der Branche heuer anhält. Und das trotz widriger Umstände.

In Zahlen: Laut Zweirad-Industrie-Verband wurden im ersten Halbjahr 580.000 Räder in Deutschland produziert. Das sind zwar drei Prozent weniger als in der ersten Hälfte des Rekordjahres 2021 (600.000 Stück), aber das Niveau bleibt hoch. Bei E-Bikes (Pedelecs) nennt der ZIV für das erste Halbjahr die Zahl von 800.000 Stück, nur rund ein Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (810.000 Stück).

Schon länger werden in Deutschland jährlich rund vier Millionen Räder verkauft

Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass – wenn die Lieferengpässe wegen Corona und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Folge des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht wären – das Rekordjahr 2021 noch hätte getoppt werden können. Darauf deute zumindest viel hin, so der Branchenexperte.

Schon seit einem guten Dutzend Jahren werden in Deutschland laut Storck rund vier Millionen Räder verkauft. Jahr für Jahr. „Der Anteil der E-Bikes daran steigt immer mehr, entsprechend entwickeln sich die Umsätze.“ Zugleich beobachtet der ZIV inflationsbedingt bei günstigen Rädern eine „Kaufzurückhaltung“. Wer ohnehin aufs Geld schauen muss, tut das in diesen schwierigen Zeiten umso mehr. Anderseits sagt Storck aber auch: „Bei den hochwertigen Rädern und Pedelecs würde ich es für möglich halten, dass wir den Rekord von 2021 noch einstellen.“

Grundsätzlich können sich in Deutschland alle den Fahrtwind zur Kühlung ins Gesicht pusten lassen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) lag der sogenannte Fahrradbestand in Deutschland bereits 2021 bei 81 Millionen. Heißt: Statistisch hat fast jede/jeder eines.

Welche Ressourcen werden für die Fahrrad-Produktion gebraucht?

Gute Voraussetzungen im Kampf gegen den Klimawandel, oder? Verbrauchen die ganzen neuen Räder nicht auch mehr Ressourcen als nötig? Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler rechnet auf Anfrage vor, dass das durchschnittliche Radl-Gewicht – trotz E-Bike-Boom – konservativ geschätzt bei 20 Kilogramm liege. Dem stehe ein durchschnittliches Auto-Gewicht von 1,4 Tonnen gegenüber. Zahlen, die für sich sprechen. Kessler sagt: „Natürlich sollten auch Fahrradfahrende nur so viele Räder kaufen, wie sie auch tatsächlich benötigen. Doch da jede Radfahrt potenziell eine Autofahrt ersetzt, den Straßenverkehr entlastet, die Luftverschmutzung und den CO 2 -Ausstoß senkt und die Gesundheit der Radlerinnen und Radler fördert, sehen wir diesen Boom in Deutschland grundsätzlich positiv, solange ihm auch ein Ausbau der Infrastruktur mit sicheren Radwegen gegenübersteht.“ Da aber sei noch Strecke zu machen.