Umfrage: Nur Minderheit will E-Auto

Gehöre zu den 72%, die ein eigenes KFZ für unverzichtbar halten. Ein E _Auto kommt für mich nicht infrage, da ich in meinem Mietshaus keinen E- Lade- Anschluss und Ladesäulen zu weit entfernt sind und damit Verfügbarkeit des Fahrzeuges eingeschränkt wäre. Zudem steht das KFZ auf einem gemieteten Aussenparkplatz insb auch im Winter. Ein Hybrid, hat für mich den Nachteil, dass ich bei meinem Fahrprofil die Batterie praktisch überweite Strecken als Ballast herumfahre. Ausserdem habe ich keine Lust eine längere Reise im Detail vorher planen zu müssen um nicht mit leerer Batterie "in the middle of nowhere" zu stranden.

Antworten Melden