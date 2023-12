So viele Insolvenzen erschüttern die Mode-Branche

Die deutsche Modeindustrie ist ins Wanken geraten und immer mehr Unternehmen sind von einer Insolvenz betroffen. Welche das sind, lesen Sie hier.

Die deutsche Wirtschaft strauchelt. Die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energie-Krise machen den Unternehmen hierzulande zu schaffen. Besonders spürbar wird das bei Modeunternehmen. Die Inflation lässt die Kaufkraft der Kundinnen und Kunden sinken. Die Folge: Immer mehr Geschäfte in den Innenstädten stehen leer und sogar Online-Shops verschwinden. Welche Unternehmen von der Pleitewelle betroffen sind, haben wir für Sie zusammengefasst.

Welche Unternehmen haben dieses Jahr Insolvenz angemeldet?

Von der Pleitewelle in der Modeindustrie sind einige Firmen betroffen. Im Folgenden haben wir Ihnen die bekanntesten aufgelistet:

Hallhuber

Alle Filialen der Münchner Modekette schließen und auch der Online-Shop wurde geschlossen. Einen neuen Investor gibt es bislang nicht. Das Unternehmen setze eigenen Angaben zufolge allerdings alles daran, dass sie fortbestehen können.

Gerry Weber

Gerry Weber musste durch die Insolvenz einen großen Teil seiner Filialen einbüßen. Nur 49 von insgesamt 171 Geschäften werden laut WirtschaftsWoche in Deutschland weiter betrieben. Aber immerhin gibt es wohl eine Zukunft für Gerry Weber: Der Konzern soll neu ausgerichtet werden.

Lala Berlin

Besonders in der Berliner Modeszene ist Lala Berlin bekannt und eine Lieblingsbrand vieler Prominenter. Trotzdem ist das Unternehmen in Schieflage geraten, da die Krisen der Gegenwart und der Vergangenheit auch an diesem Label nicht spurlos vorübergingen. Der FAZ zufolge geht das Geschäft bis auf weiteres erst einmal ohne Einschränkungen weiter und auch der Online-Shop ist noch offen.

Peek & Cloppenburg

Auch die großen Modehäuser von Peek & Cloppenburg sind insolvent. Allerdings haben Gläubiger das Unternehmen gerettet. Wie der Westfälische Anzeiger berichtete, sollen alle 69 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop fortgeführt werden.

Galeria Karstadt Kaufhof

Schon lange kämpft Galeria Kaufhof mit roten Zahlen. Das Insolvenzverfahren wurde mittlerweile allerdings beendet - das Unternehmen soll saniert werden. Allerdings mussten dafür auch rund ein Drittel der Filialen geschlossen werden, wie das ZDF berichtete.

Zapata

Nach der zweiten Insolvenz gingen laut Focus Online bei Zapata in diesem Jahr endgültig die Lichter aus und auch die letzten vier Standorte in Augsburg, Passau, Neu-Ulm und Würzburg mussten schließen.

Madeleine

Auch der fränkische Mode-Versandhändler Madeleine hat Insolvenz angemeldet. Bislang läuft der Geschäftsbetrieb laut FAZ allerdings weiter. Das angeschlagene Unternehmen suche derzeit einen Investor.

Reno

Der Schuhhändler Reno hatte Ende März 2023 Insolvenz angemeldet. Mittlerweile teilte der Westfälische Anzeiger mit, dass diese überstanden ist. Anfangs habe es kaum Hoffnung gegeben, doch Reno konnte immerhin 20 Filialen retten.

Görtz

Auch der Schuhhändler Görtz hatte mit der Krise zu kämpfen und musste Insolvenz anmelden. Aber auch hier die gute Nachricht: Ein ausländischer Investor wurde gefunden und möchte das Unternehmen einer "Transformation" unterziehen, wie die FAZ berichtete.

Onygo

Onygo gibt auf. Das Unternehmen möchte alle Filialen bis Ende August 2024 schließen und auch der Online-Shop wird verschwinden.

Was genau bedeutet die Insolvenz bei Unternehmen?

Insolvenz ist nicht gleich Insolvenz. Zu unterscheiden ist vor allem zwischen einer Insolvenz in Eigenverwaltung und einer Regelinsolvenz. Unternehmen wie Görtz und Hallhuber versuchen sich zu retten und nutzen dafür die Insolvenz in Eigenverwaltung. Bei einer Regelinsolvenz geht es hingegen eher um den Verkauf oder die Auflösung eines Unternehmens, wie Sebastian Knapp, Experte für Insolvenzrecht gegenüber der Tagesschau erklärte.

Bei der Insolvenz in Eigenverwaltung bleibt die Geschäftsführung im Amt und setzt die Sanierungsmaßnahmen um, die im Insolvenzplan vorgesehen sind. Auch kann die Geschäftsführung weiter über das Firmenvermögen verfügen. Kontrolliert wird das laut Knapp allerdings durch einen sogenannten Sachwalter, der prüft, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Voraussetzung dafür sei zudem, dass es eine stimmige Planung gebe.

"Eine Eigenverwaltungsplanung besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: erstens einem Finanzplan und zweitens einer Sanierungskonzeption. Im Rahmen des Finanzplans müssen die Verantwortlichen aufzeigen können, dass ein Unternehmen unter Insolvenzbedingungen mindestens sechs Monate durchfinanziert ist, im Rahmen der Sanierungskonzeption müssen konkrete Maßnahmen für die Umsetzung des Sanierungsplans vorgelegt werden", sagte der Experte für Insolvenzrecht der Tagesschau.

