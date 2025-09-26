Neuer Millionenauftrag für MT Aerospace

Die Augsburger Luft- und Raumfahrtfirma MT Aerospace AG hat einen neuen Millionenauftrag der ArianeGroup erhalten. Konkret geht es um die Serienproduktion zentraler Strukturbauteile und Tanks für die europäische Rakete Ariane 6. Schon bislang werden die entsprechenden Teile in Augsburg hergestellt. Doch der laufende Auftrag umfasste nur die ersten 15 Starts der Rakete, der vierte Start ist demnächst geplant. Im Rahmen des Weltraumkongresses in Berlin unterzeichneten die Firmen nun den Folgeauftrag für die Flugmodelle 16 bis 42.

Ariane 6 ist Europas Tor zum All

MT-Aerospace-Chef Ulrich Scheib kommentierte den Auftrag, der einen dreistelligen Millionenwert hat, mit den Worten: „Die Ariane 6 wird bis weit in das nächste Jahrzehnt das Rückgrat des europäischen Zugangs zum Weltraum sein. Das Tor zum Weltall bleibt damit für Europa offen - mit einem signifikanten Anteil aus Augsburg, was den Wachstumskurs unseres Unternehmens bestätigt.“ Das Raketenprogramm der Europäischen Raumfahrtagentur ESA gilt als zunehmend wichtiger Anker für die strategischen Autonomie der Union.

Philippe Clar, Director Space Transportation Programmes ArianeGroup, betont in einer Mitteilung des Unternehmens den deutschen Beitrag zu dem Raketenprogramm. „Ariane 6 wird die Souveränität Europas im Weltraum für die kommenden Jahre sichern“, so Clar. Die Verhandlungen für die weitere Betriebsphase der Trägerrakete machten gute Fortschritte.