Müll in der EU: Im Kampf für Zuckertütchen und Camembert

Ob Hotel-Shampoos in kleinen Flaschen, übergroße Versandpakete oder unnötig einzeln verpacktes Obst - die Müllberge in Europa wachsen. Nun will die EU gegensteuern.

In dieser EU-Verordnung stecken ungewöhnlich viele Emotionen: Im Drama-verliebten Frankreich warnen sie schon vor dem Ausrufen einer neu aufgelegten französischen Revolution, sollte der Camembert nicht mehr in der traditionellen Holzschachtel verkauft werden dürfen. In Deutschland herrscht Widerstand beim Gedanken, dass Schokoweihnachtsmänner künftig ohne Band mit goldener Glocke um die Hüfte daherkommen sollen.

Grund für die Empörung ist die Reform der europäischen Verpackungsabfallregeln. Erstmals will die EU einen Rahmen schaffen, die zum Teil sehr unterschiedlichen Ziele für Recyclingraten der Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Am morgigen Mittwoch stimmt das EU-Parlament über seine Position zur Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle ab.

Die neuen EU-Regeln zu Verpackungsabfällen reichen weit

Die neuen Regeln reichen weit. So soll ein Pfandsystem etwa für Kunststoffflaschen durchgesetzt werden wie auch die Pflicht für Unternehmen, einen gewissen Anteil ihrer Produkte künftig in wiederverwendbaren Verpackungen anzubieten, ein Verbot von Doppelverpackungen, wenn diese allein dazu dienen, einen größeren Inhalt vorzutäuschen, oder eine verbindliche Quote für den Anteil an recyceltem Material, der in neuen Kunststoffverpackungen enthalten sein muss.

Vor dem Votum dürfte es zahlreiche Änderungsanträge geben – und in der Folge Ausnahmen für die jeweiligen Sonderwünsche in den 27 Mitgliedstaaten. Für Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen etwa sollen die strengen Kriterien nicht gelten, wenn sie in Pappe und Kartonagen verpackt sind, forderte Angelika Niebler. Die CSU-Europaabgeordnete befürwortet grundsätzlich die Ziele der Verordnung, kritisierte jedoch einige „unverhältnismäßige“ Regelungen.

Konservative Parlamentarier kritisieren EU-Vorschriften

Mit dem ursprünglichen Vorschlag sei die Kommission „übers Ziel hinausgeschossen“, monierte auch der EU-Parlamentarier Peter Liese (CDU). „Dass für Papiertütchen Bäume gefällt werden, ist absoluter Unsinn.“ Die christdemokratisch-konservative EVP-Fraktion will deshalb das Verbot der kleinen Verpackungen in der Gastronomie wie etwa Zucker-, Salz- oder Pfeffertüten kippen.

Anders sieht es aus bei Plastik. Hier würde die Vorschrift bleiben, nach der es bis spätestens 2030 keine winzigen Shampoo-Flaschen im Hotel, Kaffeesahne in Portionsbechern oder Ketchup in Minibeuteln mehr geben soll. Auch sie tragen zu den Bergen an Plastikmüll bei.

EU-Kommission: 2021 verursachte jeder Bürger im Schnitt 189 Kilo-Verpackungsmüll

Die Statistik ist alarmierend: 2021 verursachte jeder EU-Bürger laut EU-Kommission im Schnitt 189 Kilogramm Verpackungsmüll. Ohne zusätzliche Maßnahmen würde diese Zahl bis Ende des Jahrzehnts auf 209 Kilogramm steigen, prognostizierte die Behörde in Brüssel. Die Bundesrepublik gehört aktuell zur Gruppe der traurigen Spitzenreiter. So kamen auf jeden Deutschen durchschnittlich 236 Kilogramm Abfall. Gleichwohl liegen hier wie auch in Italien oder den Niederlanden die Recyclingquoten mehr oder minder bei 50 Prozent – und damit relativ hoch.

Das Problem: Obwohl mehr recycelt wird, ist die Gesamtmüllmenge innerhalb von zehn Jahren um über 20 Prozent gestiegen. Insbesondere der Onlinehandel und Lieferdienste für Essen haben die Menge an Einwegverpackungen geradezu explodieren lassen. Deshalb ist es Cafés bald nicht mehr erlaubt, die Getränke in Einwegbechern auszugeben, wenn die Kunden ihren Cappuccino vor Ort trinken. Wer in Fast-Food-Ketten isst, darf den Burger nicht mehr in Einwegverpackungen erhalten.

Delara Burkhardt: Kritik an EU-Regeln komme aus der Verpackungslobby

Die SPD-Europaparlamentarierin Delara Burkhardt kritisierte den Protest vonseiten der Verpackungshersteller. Der Kommission zufolge erwirtschaftet die Industrie jährliche Umsätze von 355 Milliarden Euro. Daher sei es laut Burkhardt „wenig überraschend, dass insbesondere die Maßnahmen zur Verpackungsreduzierung unter enormem Druck der Verpackungslobby standen, die einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und weniger Verpackungsmaterial zu verhindern versuchten“.

CSU-Politikerin Niebler verweist dagegen auf die Bedeutung des Wirtschaftszweigs, der allein in Bayern im Bereich Papier- und Wellpappe-Verpackungen einen Umsatz von 5,4 Milliarden Euro pro Jahr erziele. „In der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage wäre es fatal, diese Industrie mit unverhältnismäßigen Regelungen weiter zu belasten.“