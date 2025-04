Von Reisenden gerettet: Mann von S-Bahn erfasst und verletzt

Nachdem ein Mann in München von einer S-Bahn erfasst wurde, haben ihn vier junge Menschen von der Bahnsteigkante gerettet. Der 45 Jahre alte Mann wurde am Mittwochabend schwer verletzt und erlitt unter anderem einen offenen Bruch am Bein, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge torkelte er betrunken auf dem Bahnsteig umher und lief auf eine S-Bahn zu, die gerade losfuhr.

Durch den Aufprall mit dem Zug habe der 45-Jährige das Gleichgewicht verloren. Er sei mit dem Bein zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante geraten. Der Zugführer habe den Unfall nicht bemerkt und sei weitergefahren, hieß es. Vier junge Reisende beobachteten demnach den Vorfall und riefen sofort die Rettungskräfte. Dann hätten sie den Mann von der Bahnsteigkante weggezogen.

Der 45-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und in die Notaufnahme gebracht. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei wurde im Krankenhaus ein Alkoholwert von 4,1 Promille bei dem Mann festgestellt. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Betriebsgefährdung ermittelt.