Multivac revolutioniert die Verpackung von Lebensmitteln: Im Allgäu werden Maschinen schlau

Hunderte Wiener Würstchen klettern aus einem großen Edelstahlbehälter auf einem Steigband nach oben. Sie landen in einer sich rasch drehenden Zentrifuge und werden nach außen geschleudert. Noch berühren sie sich gegenseitig. Vom Prinzip her ähnelt die Maschine dem Teufelsrad auf dem Oktoberfest. Auch dort werden Fahrgäste an den Rand gedrängt, was eine Riesen-Gaudi ist.

Die Würstchen, im Schwäbischen Wienerle oder Saiten-Würstchen genannt, müssen nun voneinander Abschied nehmen. Für sie geht es in der automatischen Verarbeitungsanlage der Multivac Group aus Wolfertschwenden im Unterallgäu solo, ohne Würstchenkontakt, weiter. Sie werden in hoher Geschwindigkeit „vereinzelt“, heißt das im Fachjargon. Dann bremst die Maschine die wohlschmeckende Fracht ab. Die Würstchen werden einzeln auf ein Band mit Rillen gelegt. Von der Seite packt der Vakuum-Greifer eines Roboters einige Exemplare und setzt sie in vorgeformte Verpackungen. Sie werden mit Folien überzogen. Intelligente Kameras überwachen die nahrhafte Fracht. Sind Wiener beschädigt, landen sie in einer Kiste und nicht beim Kunden.

So funktioniert das Geschäft von Multivac

Das automatische System zur Würstchenbeladung lässt sich nass und rasch reinigen. Wozu so viel Aufwand für arme Würschtel? Natürlich geht es um Geld, viel Geld für Lebensmittel-Erzeuger. Die Multivac-Maschine lockt Käufer mit Kosteneinsparungen von bis zu 60 Prozent gegenüber manueller Verpackung. Unternehmenschef Christian Traumann erklärt den sich beschleunigenden Trend zur Automatisierung in der Lebensmittelverarbeitung: „Kunden müssen in solche Anlagen vor allem deswegen investieren, weil sie nicht ausreichend Arbeitskräfte finden. Natürlich erzielen sie damit auch deutliche Kosteneinsparungen.“ In Wolfertschwenden, einem Ort zwischen Memmingen und Kempten an der Autobahn A7, tüfteln Maschinenbauer und IT-Experten an effizienten Lösungen.

Die irische Firma Divilly Brothers setzt auf Multivac und investierte über eine Million Euro in eine vollautomatische Schneide- und Verpackungsanlage. Das Unternehmen war stark gewachsen und versorgt Einzelhändler und Gastronomen des Landes unter anderem mit irischem Schinken und Putenwurst. Unterallgäuer Technik kommt ins Spiel: Die 1,20 Meter langen Wurst-Rohlinge werden jeweils zu dritt nebeneinander auf ein Beladeband gelegt, das sich langsam in Bewegung setzt. Drei krallenförmige Greifer drücken sich „sanft in die Endstücke der Rohlinge“, wie Multivac das erklärt.

Auf geht es in das rotierende Messer mit 850 Schnitten pro Minute. Die Scheiben fallen gleichmäßig dünn in eine Ablage. Sie werden in geraden oder versetzten Stapeln sortiert. Es geht auch hauchdünn, so wie Putenbrust in Supermärkten oft verpackt angeboten wird. Firmen-Inhaber Peter Divilly sagt: „Die Maschine ist stabil und arbeitet ruhig und gleichmäßig.“ Deutsche Maschinen sind weltweit begehrt. Das Allgäu ist hierzulande eines der Zentren zum Verarbeiten und Verpacken von Lebensmitteln. Hier sind die Mächler zuhause, technisch versierte Menschen, die nach der besten Lösung für Kunden suchen.

Icon vergrößern Die erste Vakuum-Kammermaschine von Multivac. Unser Bild zeigt Sepp Haggenmüller (links), Artur Vetter (rechts) mit Frau Genoveva. Foto: Multivac Group Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die erste Vakuum-Kammermaschine von Multivac. Unser Bild zeigt Sepp Haggenmüller (links), Artur Vetter (rechts) mit Frau Genoveva. Foto: Multivac Group

Ein Parade-Mächler war Sepp Haggenmüller, der neben seiner Arbeit bei Liebherr abends und am Wochenende in der Garage der Eltern mit seinem Jugendfreund Artur Vetter an einer Vakuum-Kammermaschine für Käse- und Wurstproduzenten im Allgäu feilte. Ein Schwarz-Weiß-Bild aus dem Jahr 1961 zeigt ihn mit Mitstreitern vor dem Apparat, der einem Fernschreiber oder einem altertümlichen Computer-Ungetüm gleicht. In der unweit von Wolfertschwenden in Böhen gelegenen Garage wurde die Firma 1961 gegründet. Schon in den ersten Jahren verkaufte der beharrliche Haggenmüller Hunderte Maschinen.

Der heutige Firmen-Chef Traumann sagt: „Herr Haggenmüller hat uns die Globalisierung des Geschäfts mit in die Wiege gelegt.“ Schließlich war der Multivac-Gründer früh in die USA und nach Japan geflogen, um dort Supermärkte und die Marktlage zu erkunden. Der Pionier starb 1971 bei einem Autounfall, als er einen Kunden vom Bahnhof abholen wollte. Multivac wurde weitergeführt und blieb ein Familienunternehmen. Heute erwirtschaftet die Firma mit weltweit etwa 7400 Beschäftigten, darunter 2500 in Wolfertschwenden, rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz. Allein am Stammsitz im Unterallgäu haben die Multivac-Verantwortlichen in den vergangenen sieben Jahren etwa 500 Arbeitsplätze geschaffen. Nachdem das Geschäftsjahr 2024 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, peilt das Unternehmen für 2025 wieder ein starkes Wachstum in Umsatz und Ergebnis an.

Multivac sucht weiter Beschäftigte

Multivac stellt qualifizierte Mitarbeiter insbesondere in den Bereichen Inbetriebnahme, Konstruktion und Elektrik ein und sucht allein für den Standort Wolfertschwenden, eines von 16 Produktionswerken weltweit, gut 70 Beschäftigte. „Wir haben sehr viele Aufträge in den Büchern und brauchen zusätzliches Personal, um sie schneller abarbeiten zu können“, sagt Traumann. Beschäftigte leisten Überstunden. Der Multivac-Chef und seine Geschäftsführer-Kollegen haben unlängst am Freitag und Samstag in der Produktion mitgearbeitet, um Beschäftigten zu signalisieren, dass „wir ihre Arbeit und ihren Einsatz am Wochenende anerkennen“. Traumann trug Jeans und ein Multivac-T-Shirt: „Erst habe ich Pakete geschleppt, dann durfte ich unter Anleitung eines Elektrikers eine Maschine für den Versand auseinander bauen. Das hat Spaß gemacht.“

Icon vergrößern Diese Brezn-Schlingmaschine ist mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet. Diese Anlage wird von der fränkischen Firma Fritsch hergestellt, die zur Multivac-Gruppe gehört. Foto: Multivac Group Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Diese Brezn-Schlingmaschine ist mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet. Diese Anlage wird von der fränkischen Firma Fritsch hergestellt, die zur Multivac-Gruppe gehört. Foto: Multivac Group

Das Geschäft läuft gut bei Multivac - und das weltweit. In den USA ist das Unternehmen seit Jahren mit einem großen Produktions- und Vertriebsstandort vertreten und „kann daher flexibel auf wirtschaftspolitische Entwicklungen reagieren“. Auch das Werk in Japan wurde erweitert. Ein neues in Indien kam hinzu. Währenddessen laufen die Geschäfte in China „gut“, wie Traumann sagt. Das würde Sepp Haggenmüller gefallen: Das Unternehmen ist ein Global Player geworden. Multivac-Anlagen stehen in 180 Ländern. „Nur in Afrika, südlich der Sahara, gibt es noch weiße Flecken“, meint der 62-jährige Firmen-Chef. Das soll sich ändern.

Mit Maschinen des Unternehmens lassen sich Lebensmittel wiegen, schneiden, portionieren, überwachen, kennzeichnen und verpacken. Solche automatisierten Verarbeitungsstraßen sind oft 30 Meter lang und können von nur einem Menschen bedient werden. Viele der Maschinen lassen sich aus der Ferne warten. Gleichwohl beschäftigt Multivac rund um den Globus rund 1200 Service-Mitarbeiter. Wenn in Chile oder Island Kunden Hilfe brauchen, ist ein Multivac-Experte rasch vor Ort. Es geht um viel Geld. Chile ist der zweitgrößte Lachs-Produzent der Welt. Viele Fisch-Unternehmer setzen wie Kollegen in Island auf Technik aus dem Allgäu. Die Multivac-Welt ist groß: In der Mongolei haben Vertreter des Unternehmens Schafzüchtern nahegebracht, dass sie ihre Ware besser international verkaufen, wenn sie diese vorher derart verpacken, dass sie haltbar bleibt. So feierte die Mongolei Erfolge im Fleisch-Export.

Multivac sieht sich in bestimmten Bereichen als Weltmarktführer und will weiterwachsen, auch wie bisher durch Übernahmen. Sepp Haggenmüller wäre sicher stolz darauf, welch positive Entwicklung das Unternehmen genommen hat. Er gehört zu den großen Garagen-Unternehmern des 20. Jahrhunderts, wobei nur wenige den mutigen Allgäuer kennen. Vom Naturell her ist er anderen, berühmten Garagen-Gründern wie Apple-Ikone Steve Jobs oder Microsoft-Legende Bill Gates ähnlich: Menschen von diesem Schlag setzen alles daran, ihre Ideen umzusetzen und zu vermarkten.

Icon vergrößern In diesen Kühlkammern lassen sich etwa Würste bei Multivac lagern. Dann können Kunden in einem Testbereich ausprobieren, wie Maschinen des Herstellers ihre Ware bearbeiten. Foto: Multivac Group Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In diesen Kühlkammern lassen sich etwa Würste bei Multivac lagern. Dann können Kunden in einem Testbereich ausprobieren, wie Maschinen des Herstellers ihre Ware bearbeiten. Foto: Multivac Group

In das kalifornische Silicon Valley pilgern Scharen. Unternehmer aus der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Medizintechnik- und Pharmabranche zieht es nach Wolfertschwenden. Dort ist sozusagen ein Silicon Unterallgäu entstanden, schließlich werden längst digitalisierte Multivac-Maschinen dank Künstlicher Intelligenz noch schlauer. Eine Technik des Unternehmens ist in der Lage, Fleisch zu „identifizieren“, wie das Spezialisten nennen. So können Halsgrat-Stücke und ein Filet auf der gleichen Linie verarbeitet werden. Wo am Ende etwa in Japan immer noch ein Metzger stehen musste, um Fleischstücke zu unterscheiden, arbeiten Kameras, Software und KI-Technologie. Das System lernt und wird immer besser. Das erspart Kunden Geld. Metzger sind nicht nur in Deutschland schwer zu ergattern. In Zeiten eines zunehmenden Personalmangels wird eine KI für sie zum Fleisch-Fahnder.

Multivac setzt auf Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Bereiche vor, auch in ungewöhnliche. Brezen und KI - das scheinen um Licht-Jahre entfernte Galaxien zu sein. Zur Multivac-Welt gehört indes seit 2019 die Firma Fritsch aus Markt Einersheim im unterfränkischen Kreis Kitzingen mit rund 400 Beschäftigten. Das Unternehmen hat im Jahr 2000 den vollautomatischen Brezen-Schlinger namens Multitwist vorgestellt. Auf einem Band laufen helle, halbkreisförmige, noch nicht kunstvoll zu Brezn geschlungene Teigstücke. Der Greifer eines Roboters rauscht an und legt schneller als es das Auge erfassen kann, in mehreren Bewegungen die typische Brezen-Form, ehe es weiter geht. Das funktioniert noch ohne KI.

In China betreibt Fritsch für einen Kunden eine Brezn-Backmaschine, wird von den Auftraggebern jedoch nur für gute Ware bezahlt. Der Druck ist groß, möglichst wenige schlechte Brezn zu produzieren. Dank des Einsatzes eines Inspektionssystems mit Künstlicher Intelligenz erkennt die Maschine nicht nur, welche der Produkte Ausschuss sind, sie lernt auch dazu und produziert immer mehr perfekte Backwaren. So schließt sich der Globalisierungs- und KI-Kreis über Unterfranken und dem Unterallgäu bis nach China.

Icon vergrößern Die Multivac-Gruppe aus Wolfertschwenden ist weltweit aktiv. Foto: Martina Diemand Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Multivac-Gruppe aus Wolfertschwenden ist weltweit aktiv. Foto: Martina Diemand

Weil Automatisierung trotz weltweiter Krisen einer der großen Wachstums-Trends ist, investiert Multivac weiter an allen Standorten und baut in Wolfertschwenden für rund 100 Millionen Euro eine zusätzliche High-Tech-Fabrik samt einem hochautomatisierten Logistikzentrum. Traumann schwärmt: „Das wird eine Vorzeige-Fabrik für das ganze Allgäu mit allein 45 Robotern.“ So holt sich eine Säge selbst Stahlplatten. Sind sie zurechtgeschnitten, werden die Teile mit selbst fahrenden Systemen zu Fräs-Plätzen transportiert. Am Ende sollen an dem neuen Standort etwa 250 Menschen arbeiten. Es wird rund um die Uhr produziert und Ware eingelagert. „Wir stehen zum Standort Deutschland“, sagt der Multivac-Chef, meint aber auch: „Es wird jetzt Zeit, dass der Staat mehr für uns Unternehmer tut und etwa endlich Bürokratie abbaut.“

Multivac lobt den Wirtschaftsstandort Wolfertschwenden

Auf die Gemeinde Wolfertschwenden und den Landkreis Unterallgäu lässt Traumann nichts kommen. Dort sei die Welt noch in Ordnung, würden Unternehmer doch ausgezeichnet behandelt. In Wolfertschwenden gilt mit 230 Prozent einer der niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesätze in Deutschland. Selbst in der Steueroase Grünwald bei München sind das 240 Prozent und in der Landeshauptstadt üppige 490. Wolfertschwenden bekommt das gut. Dort entstehen immer mehr Arbeitsplätze im südlichen Silicon Unterallgäu. Der Multivac-Chef wirkt nicht euphorisch. Im Gegenteil: Auch wenn Milliarden Menschen mit Produkten, die mit Technik des Unternehmens verarbeitet und verpackt wurden, in Berührung kommen, verordnet er sich Understatement, wie so oft im Allgäu: „Gefährlich ist es, sich zu über- und andere zu unterschätzen.“