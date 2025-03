Mann verletzt drei Menschen mit Schlägen und Glasscherbe

Ein Mann hat zwei Menschen geschlagen und einen jungen Mann mit einer Glasscherbe verletzt. Der 28-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen machten demnach am Dienstag eine Streife der Bundespolizei auf den Vorfall aufmerksam.

Der Mann habe nach einem Streit im Bereich eines Schnellrestaurants im Hauptbahnhof Aschaffenburg einen anderen Mann ins Gesicht geschlagen. Eine Frau, die dazukam, schlug der 28-Jährige demnach mit der Faust gegen den Kopf.

Keine Lebensgefahr

Als ein 21-Jähriger den Verdächtigen an der Flucht hindern wollte, fügte der Verdächtige ihm laut Bundespolizei mit einer Glasscherbe Stichverletzungen zu. Der 21-Jährige kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Bundespolizisten hätten den Flüchtenden noch am Busbahnhof festgenommen, hieß es.

Am Mittwoch entschied demnach eine Haftrichterin, dass der Mann in U-Haft kommt. Gegen ihn werde nun wegen Verdachts auf Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.